Không chủ động phát hiện tham nhũng, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm liên đới

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng mà không chủ động phát hiện, xử lý thì phải chịu trách nhiệm liên đới.

Dự thảo do Thanh tra Nhà nước chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 tới đây. Một điểm mới quan trọng là phạm vi áp dụng được mở rộng sang khu vực tư, đặc biệt các lĩnh vực có sử dụng vốn, tài sản nhà nước hoặc ảnh hưởng lớn đến lợi ích công cộng.

Dự thảo quy định chặt chẽ hơn về kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; bổ sung cơ chế giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm bất thường, gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường cơ chế giám sát chéo và vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí.

Đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý mà không chủ động phát hiện, xử lý sẽ bị xem xét trách nhiệm liên đới; trường hợp bao che, tiếp tay cho tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, dự thảo bổ sung quy định về công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử; các biện pháp xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý công vụ, giao dịch tài chính, đấu thầu, đầu tư công.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định cụ thể về cơ chế bảo vệ an toàn, bí mật và quyền lợi chính đáng của người tố cáo. Dự thảo nêu rõ: “Người tố cáo tham nhũng được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, uy tín và vị trí công tác; thông tin cá nhân và nội dung tố cáo phải được giữ bí mật tuyệt đối; cơ quan có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp kịp thời để ngăn chặn mọi hành vi trả thù, trù dập”. Bên cạnh đó, “người tố cáo nếu bị thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần thì được xem xét bồi thường, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp”.

ANH PHƯƠNG