Không khí lạnh cường độ mạnh tác động đến miền Bắc

Nhiệt độ Hà Nội chiều 21-1 là 16 độ C, sẽ giảm xuống 10-11 độ C vào sáng 22-1 do không khí lạnh cường độ mạnh.

Sáng và trưa 21-1, khối không khí lạnh cường độ mạnh đã tác động đến Hà Nội và Bắc bộ. Nhiệt độ Hà Nội vào lúc 16 giờ cùng ngày giảm còn 16 độ C. Hệ thống GFS của Hoa Kỳ và Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) cảnh báo sáng 22-1, nhiệt độ Hà Nội còn 11-12 độ C, trời rét đậm kèm mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 21-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, nhiệt độ giảm phổ biến từ 6 đến 9 độ C so với cùng thời điểm những ngày trước. Trên biển, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối 21-1 đến sáng 22-1, khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, khu vực phía Nam của tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc bộ và Thanh Hóa, trời rét đậm; vùng núi Bắc bộ có nơi rét hại. Đợt rét đậm diện rộng tại Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-1. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

“Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 21-1 đến sáng 22-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm đến khoảng ngày 23-1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 13 độ C”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21-1 đến ngày 23-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc bộ cần đề phòng băng giá.

PHÚC VĂN