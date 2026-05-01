Viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trí tuệ và bản sắc

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, giá trị hòa bình đang được gìn giữ và tiếp nối bằng tri thức, sáng tạo cùng khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Mỗi công trình nghiên cứu, mỗi dòng code, mỗi tác phẩm nghệ thuật đang lặng lẽ góp thêm một viên gạch, để nền hòa bình được dựng xây vững chắc bằng tri thức và bản sắc Việt.

Từ các phòng thí nghiệm robot đến những sân chơi trí tuệ toàn cầu, dấu ấn của người Việt ngày càng rõ nét. TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh là một đại diện nổi bật. Ở tuổi còn rất trẻ, anh đã sở hữu một hồ sơ khoa học đáng nể với 30 bài báo trên các tạp chí quốc tế, hơn 2.200 lượt trích dẫn và đặc biệt có 2 công trình thuộc nhóm 1% được trích dẫn nhiều nhất thế giới.

Tiến sĩ Thiên Minh

Từ nền tảng đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM, hành trình của TS Thiên Minh trải dài qua nhiều trung tâm khoa học hàng đầu, như Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), trước khi trở thành giảng viên ngành Khoa học robot tại Đại học Queensland (Australia) từ tháng 12-2025.

Làm việc trong môi trường quốc tế, anh vẫn luôn hướng về Việt Nam với mong muốn đóng góp bằng tri thức và kết nối. Theo anh, nếu xây dựng được các bộ dữ liệu phù hợp với điều kiện đặc thù trong nước, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển những sản phẩm robot có giá trị toàn cầu. Điều quan trọng là người trẻ cần nuôi dưỡng đam mê, chủ động kết nối và dám bước ra thế giới.

Ở một hướng khác, Lê Kiến Thành cho thấy sức bền của trí tuệ trẻ Việt Nam trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Năm 2025, anh giành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI), là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích này.

Cùng năm, anh tiếp tục giành Huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương và được trao Huân chương Lao động hạng nhì. Phía sau những tấm huy chương là một quá trình dài của thử, sai rồi làm lại. Với anh, tin học không phải là sân chơi dành riêng cho số ít, mà là hành trình của những người đủ kiên trì để đi đến cùng.

Sinh viên Kiến Thành

Trên lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm, Trần Thị Vân Anh mang đến một câu chuyện về lựa chọn và bản lĩnh. Tháng 3-2026, cô giành Giải Đặc biệt tại Kyushu Music Competition (Nhật Bản), một thành tích đáng chú ý với sinh viên năm nhất của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xuất thân từ Hà Tĩnh, lớn lên cùng ca trù và ví giặm, cô từng được biết đến với dòng nhạc dân gian trước khi chuyển sang theo đuổi Opera.

Sự chuyển hướng này đòi hỏi một quá trình rèn luyện nghiêm ngặt cả về kỹ thuật lẫn tư duy biểu diễn. Thành công của cô là kết quả của nỗ lực cá nhân và sự hy sinh thầm lặng từ gia đình và đó là câu chuyện của bản lĩnh, của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn để góp phần khẳng định bản sắc Việt trong không gian nghệ thuật toàn cầu.

Ca sĩ Vân Anh

Trong dòng chảy văn hóa đương đại, ca sĩ Hòa Minzy lại chọn con đường đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại. MV Bắc Bling sau hơn một năm phát hành đã vượt 300 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm hiếm hoi duy trì sức nóng dài hạn.

Không chạy theo xu hướng, cô giữ chất dân gian, sau đó thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại để tiếp cận khán giả trẻ. Hướng đi này được duy trì nhất quán qua nhiều sản phẩm, góp phần khơi gợi sự quan tâm đến văn hóa Kinh Bắc trong đời sống hôm nay.

Ca sĩ Hòa Minzy

Nhìn vào những gương mặt như Thiên Minh, Kiến Thành, Vân Anh hay Hòa Minzy, có thể thấy rõ một bức tranh đa sắc của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay đang cùng chia sẻ một điểm chung là ý thức đóng góp cho đất nước. Họ làm chủ tri thức hiện đại, đồng thời hiểu rõ giá trị của bản sắc văn hóa và coi đó là nền tảng để hội nhập. Những công trình nghiên cứu, giải thưởng quốc tế hay sản phẩm nghệ thuật không chỉ là thành tựu cá nhân, mà là những “viên gạch” góp phần định hình hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Trong một thế giới nhiều biến động, hòa bình không phải là điều sẵn có, mà là thành quả được vun đắp mỗi ngày. Câu chuyện hòa bình đang được thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp bằng tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Tin liên quan Khi người trẻ kể chuyện tình yêu Tổ quốc bằng âm nhạc

MINH DUY - VĨNH XUÂN