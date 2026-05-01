Thông xe nhánh cầu vượt N3 nút giao thông An Phú

Trưa 1-5, TPHCM tiếp tục ghi nhận thêm một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông khi hạng mục nhánh cầu vượt N3 thuộc dự án nút giao An Phú (thuộc phường An Khánh và phường Bình Trưng) chính thức được đưa vào khai thác.

Cầu vượt N3 kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cầu vượt N3 kết nối trực tiếp đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, cho phép các phương tiện ô tô di chuyển theo hướng rẽ trái một cách thuận lợi mà không cần đi qua các giao lộ đông đúc bên dưới. Công trình thuộc gói thầu XL10, có quy mô hai làn xe lưu thông một chiều, với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng. Việc đưa vào sử dụng nhánh cầu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đáng kể cho trục đường Mai Chí Thọ – một trong những tuyến huyết mạch dẫn vào khu đô thị mới Thủ Thiêm và kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tính đến nay, dự án nút giao An Phú đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như hầm chui HC1-01, HC1-02, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố cùng các nhánh cầu N2 và N3. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố, được kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực giao cắt giữa các trục đường lớn.

Theo chủ đầu tư, bên cạnh nhánh N3 đã thông xe, nhánh cầu N4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6-2026, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục còn lại của dự án cũng đang được tập trung triển khai nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Trước đó, UBND TPHCM đã thống nhất điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ nút giao An Phú đến quý 2-2026, thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế thi công, đồng thời tạo điều kiện để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cũng như đảm bảo chất lượng công trình.

QUỐC HÙNG