Không lo thiếu thịt heo dịp Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, thị trường thực phẩm, đặc biệt là thịt heo, đã “nóng” lên từ cách đây 2-3 tuần. Giá thịt heo tăng khiến không ít người tiêu dùng lo lắng.

Người tiêu dùng tích trữ sớm

Tại miền Bắc, từ khoảng cuối tháng 1-2026, giá heo hơi lên mức 77.000-80.000 đồng/kg. Trong đó, tại một số địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội giá phổ biến là 80.000 đồng/ kg, tại Tuyên Quang có thời điểm lên 81.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 2-2026, giá heo giảm nhẹ, dao động 75.000-77.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh.

Chế biến thịt heo tại nhà máy Meat Deli ở tỉnh Ninh Bình

Trong khi đó, theo Bộ NN-MT, ở miền Nam, giá thịt heo thấp hơn, phổ biến 72.000-76.000 đồng/kg tại Đồng Nai, TPHCM. Giá heo tại một số địa phương ở miền Tây đi ngang hoặc giảm nhẹ. Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) thông tin, mức giá tại miền Bắc vẫn còn cao.

Do giá heo hơi tại các nguồn cung nhích lên nên giá thịt heo tại các chợ dân sinh ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận tăng sớm từ trước tết khoảng gần 1 tháng. Trong tuần cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2026, tại các chợ Đồng Xuân và Long Biên (Hà Nội), giá thịt ba rọi phổ biến ở mức 160.000-180.000 đồng/kg; nạc vai, nạc thăn dao động 180.000 220.000 đồng/kg, sườn non có nơi lên tới 240.000-260.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000-40.000 đồng/kg so với đầu tháng 1-2026.

Tại một số chợ truyền thống ở Bắc Ninh, Hải Phòng, tiểu thương cho biết, giá thịt heo bán lẻ tăng liên tục từ sau rằm tháng Chạp, đặc biệt với các phần thịt phục vụ chế biến giò chả, nem, thịt đông.

Một tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Long Biên cho hay, giá thịt móc (xẻ) tại chợ tăng do người dân mua sớm để tích trữ dịp tết. Tại nhiều địa phương, người tiêu dùng có xu hướng mua sớm một phần thực phẩm để tránh mua dồn vào những ngày cuối năm. Tình trạng này khiến giá tăng sớm hơn so với một số năm trước, đặc biệt tại chợ truyền thống ở khu vực đô thị.

Theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, giá thịt heo tăng thời gian qua chỉ là cục bộ, không đồng đều giữa các vùng miền, không tăng trên diện rộng. Trong khi giá thịt heo tại chợ truyền thống tăng thì tại các hệ thống bán lẻ hiện đại triển khai nhiều chương trình bình ổn để giữ giá.

Hệ thống GO! và Big C đang triển khai chương trình bán thịt heo tươi không lợi nhuận trong giai đoạn cận tết. Thời gian thực hiện kéo dài từ cuối tháng 1 đến sát Tết Nguyên đán. Tại một số siêu thị như WinMart, MM Mega Market, giá thịt heo thấp hơn 10.000-30.000 đồng/kg so với chợ truyền thống ở cùng thời điểm. Mức giá này góp phần hạn chế áp lực tăng giá quá mạnh trên thị trường bán lẻ.

Nguồn cung 31 triệu con heo

Trước diễn biến giá heo hơi và thịt heo tăng cục bộ, Bộ NN-MT cùng các đơn vị chức năng đã có thông tin về nguồn cung thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ.

Theo ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ NN-MT), hiện nguồn cung từ doanh nghiệp chăn nuôi lớn, hệ thống phân phối hiện đại và chợ đầu mối vẫn dồi dào. Sau dịch bệnh, đàn heo trên cả nước đã hồi phục.

Theo số liệu cuối cùng, tổng đàn heo cả nước đến cuối tháng 1-2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, với nguồn cung 31 triệu con heo. Đàn gia cầm tiếp tục phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, tổng số gia cầm cả nước ước tính tăng 5,2%.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến thông tin, những ngày qua, khi giá heo hơi tăng cao, Bộ NN-MT đã cân nhắc phương án nhập khẩu để bình ổn thị trường. Tuy nhiên, hiện tại, khi giá có dấu hiệu hạ nhiệt trở lại, phương án này chưa cần triển khai.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Bộ NN-MT không để giá heo tăng cao trong dịp tết, tránh tác động tiêu cực đến mặt bằng giá và đời sống người dân. Vài ngày gần đây, giá heo hơi trên thị trường có xu hướng giảm.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT, đã có phản ánh từ doanh nghiệp chăn nuôi rằng, heo xuất chuồng chào bán ở mức 70.000 đồng/ kg nhưng chưa có thương lái mua, trong khi mức giá 69.000 đồng/kg lại được thị trường chấp nhận.

Ông Phùng Đức Tiến dẫn lại thực tế: có năm giá heo hơi dịp tết từng lên tới 105.000 đồng/ kg, gây nhiều hệ lụy cho thị trường. Từ thực tế điều hành và diễn biến thị trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, giá heo hơi dao động trong khoảng 65.000-70.000 đồng/kg là mức hợp lý và bền vững. Theo ông, nếu giá tăng quá cao thì sẽ gây áp lực lên người tiêu dùng và lạm phát, còn nếu giá giảm quá sâu sẽ khiến người chăn nuôi thua lỗ, khó duy trì sản xuất. Vì vậy, vai trò điều tiết của Nhà nước là cần thiết để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

PHÚC HẬU