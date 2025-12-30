Chính trị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

13.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được và đồng chí Võ Văn Minh chúc mừng đại diện 15 sở, ngành thuộc UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM như sau:

Văn phòng UBND TPHCM 10 cấp phó; Sở Tài chính 8 cấp phó; Sở NN-MT 8 cấp phó; Sở Xây dựng 8 cấp phó; Sở Nội vụ 8 cấp phó; Sở GD-ĐT 6 cấp phó; Sở Y tế 6 cấp phó; Sở VH-TT 6 cấp phó.

Thanh tra TPHCM 6 cấp phó; Sở Tư pháp 5 cấp phó; Sở Công thương 5 cấp phó; Sở KH-CN 5 cấp phó; Sở QH-KT 3 cấp phó; Sở Du lịch 3 cấp phó; Sở Dân tộc và Tôn giáo 3 cấp phó; Sở An toàn thực phẩm 2 cấp phó.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành rà soát có lộ trình giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhiều hơn số lượng theo kết luận này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các cơ quan có bổ sung chức năng, nhiệm vụ cần phải điều chỉnh số lượng cấp phó để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét điều chỉnh số lượng cấp phó ở từng cơ quan theo quy định.

