Kích hoạt hiệu quả lớp phòng dịch tay chân miệng từ cơ sở

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, TPHCM có 9.107 ca mắc tay chân miệng (tăng 191,5% so với cùng kỳ năm 2025), đã ghi nhận một số trường hợp tử vong. Trong tổng số 332 ổ dịch, có tới 181 ổ dịch tại trường học. Trước diễn biến nóng của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục và phường, xã, đặc khu đã chủ động kích hoạt hàng rào phòng dịch.

Trường học tăng cường vệ sinh, giám sát

Sáng sớm, tại Trường Mầm non Búp Sen Hồng (xã Hòa Hiệp, TPHCM), cô Nguyễn Thị Thúy, vừa đón trẻ vừa tranh thủ trao đổi với phụ huynh. “Hôm nay sức khỏe con thế nào? Đang có dịch tay chân miệng, ba mẹ để ý, nếu con sốt, đau họng hoặc xuất hiện chấm đỏ trên người thì báo cho cô ngay nhé”, cô Thúy ân cần căn dặn. Đón trẻ vào lớp, trước khi ăn, cô cho trẻ rửa tay đúng cách bằng xà phòng. Sau mỗi hoạt động học, chơi, sau khi đi vệ sinh, cô đều nhắc nhở các con giữ vệ sinh để phòng ngừa dịch bệnh.

Cô Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Búp Sen Hồng hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách

Cô Nguyễn Thị Diệu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Búp Sen Hồng, cho biết, tại xã Hòa Hiệp đã có ca tử vong do bệnh tay chân miệng, nên nhà trường yêu cầu tất cả các lớp thực hiện nghiêm hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch. Trong đó, công tác vệ sinh trường lớp được đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh, sau mỗi buổi học, giáo viên tổ chức vệ sinh lớp, nhà vệ sinh, đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Giáo viên chủ động gửi thông tin về bệnh tay chân miệng qua nhóm Zalo lớp để nâng cao nhận thức của phụ huynh, tăng cường kết nối với gia đình nhằm nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ. Hàng ngày, giáo viên báo cáo tình trạng sức khỏe và nguyên nhân nghỉ học của trẻ về bộ phận y tế nhà trường để theo dõi sát sao.

Tại đặc khu Côn Đảo, địa bàn đang “nóng” về dịch tay chân miệng với gần 40 trẻ mắc từ đầu năm đến nay, các trường học đã kích hoạt “hàng rào” phòng dịch.

Cô Phạm Phương Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (Côn Đảo), cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn trường có 6 ca mắc tay chân miệng. Khi phát hiện ca bệnh, trường thông báo phụ huynh cho con nghỉ học khoảng 10 ngày, đến khi sức khỏe ổn định. Song song đó, nhà trường phối hợp trạm y tế phun khử khuẩn và xử lý ổ dịch, lưu ý phụ huynh, học sinh trong lớp có ca mắc chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của các em. Trường trang bị thêm nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân để ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng.

Không lơ là, chủ quan

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết, do địa bàn đặc thù, UBND đặc khu đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các nhà trẻ, trường mầm non trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng dịch chủ động. Các cơ sở giáo dục phải có đủ bồn rửa tay bằng nước và xà phòng tại các vị trí thuận tiện để trẻ, học sinh rửa tay thường xuyên.

Khi phát hiện ca bệnh, các trường phải báo cáo ngay cho Phòng Văn hóa - xã hội, Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo và trạm y tế để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo sẵn sàng công tác thu dung điều trị bệnh. Trường hợp tay chân miệng từ độ 2b trở lên, mẫu bệnh phẩm được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM để chẩn đoán tác nhân.

Trong khi đó, ông Lê Phú Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho hay, ngay khi có ca tử vong do tay chân miệng trên địa bàn, UBND xã đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất. “Chúng tôi đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý ổ dịch và khử khuẩn tại hộ gia đình, trường học có liên quan. Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh cũng được giám sát y tế chặt chẽ, không để dịch bệnh có cơ hội phát tán ra diện rộng”.

Xác định trường học là khu vực ưu tiên trọng điểm, UBND xã yêu cầu tất cả các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra sức khỏe khi nhận trẻ. Giáo viên phải hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và khử khuẩn đồ chơi, lớp học hàng ngày.

Ông Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng, ý thức của phụ huynh chính là "lá chắn" quan trọng nhất. Do đó, địa phương đa dạng hóa các hình thức truyền thông về dịch tay chân miệng, từ loa phát thanh xã đến các nhóm Zalo tổ dân phố, nhóm lớp học. Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh thực hiện tốt “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Đồng thời phụ huynh cần đưa con em đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, tránh những biến chứng đáng tiếc”.

36 xã, phường, đặc khu có ca mắc tay chân miệng tăng báo động Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, có 36 phường, xã, đặc khu có số ca mắc tay chân miệng tăng báo động gồm: Côn Đảo, Phú Mỹ, Phước Hải, An Phú, Hòa Lợi, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Bình Trị Đông, Tân Tạo, Tây Thạnh, Tân Phú, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Vĩnh Lộc, Thới An, Hưng Long, Bình Lợi, Tam Bình, An Nhơn Tây, Cầu Kiệu, Gia Định, Tân Sơn, Tân Hòa, Thông Tây Hội, Bảy Hiền, Gò Vấp, Phú Thọ, An Hội Đông, Bình Thới, Chánh Hưng, Tân Định, Bến Thành

KHÁNH CHI