Kiểm định bắt buộc chương trình đào tạo đặc thù

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, Dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) tiếp tục khẳng định kiểm định chất lượng là công cụ pháp lý bắt buộc; mở rộng phạm vi áp dụng theo hướng linh hoạt, có kiểm soát. Đặc biệt, chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực sư phạm, y dược, pháp luật sẽ phải kiểm định bắt buộc.

Theo đó, từ Điều 32 đến Điều 36 của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) giữ nguyên yêu cầu kiểm định bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời bổ sung quy định kiểm định bắt buộc đối với chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực đặc thù như sư phạm, y dược và pháp luật.

Đây là điều chỉnh cần thiết nhằm phân cấp cho cơ quan quản lý có đủ dữ liệu và thẩm quyền xác định phạm vi kiểm định một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, khách quan và trách nhiệm giải trình trong toàn hệ thống. Dự thảo không bãi bỏ kiểm định bắt buộc, mà thiết lập lại phạm vi áp dụng theo hướng linh hoạt có kiểm soát. Điều này hướng tới một hệ thống kiểm định hiệu quả, phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.

THANH HÙNG