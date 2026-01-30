TPHCM: Kết quả kiểm tra cơ sở cung ứng gần 10.000 suất ăn bán trú cho trường học

Sau khi có phản ánh về nguyên liệu chế biến suất ăn trường học không đảm bảo, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG.

Suất cơm do Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG cung cấp cho t rường Tiểu học Tân Quy, ngày 28-1. Ảnh từ website nhà trường

Sở ATTP TPHCM vừa có báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG - cơ sở bị phản ánh sử dụng nguyên liệu không đảm bảo để cung cấp suất ăn cho trường học.

Theo đó, ngày 28-1, đoàn kiểm tra của sở phối hợp lực lượng công an, UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước tiến hành kiểm tra công ty trên tại địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM.

Thời điểm kiểm tra, công ty đang vệ sinh cơ sở, rửa dụng cụ chứa đựng, chế biến suất ăn.

Do bà Mai Thị Hồng Vân, đại diện theo pháp luật của công ty đang làm việc tại trụ sở cơ quan công an, nên người được ủy quyền làm việc với đoàn kiểm tra là ông Nguyễn Xuân Đồng (nhân viên).

Công ty này hiện cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn TPHCM, số lượng 9.300 suất/ngày, lấy nguyên liệu từ 10 nhà cung cấp.

Kiểm tra hàng hóa tại kho, đoàn ghi nhận có 371kg thịt gia súc, gia cầm (51kg sườn cốt lết đông lạnh; 200kg da gà đông lạnh; 120kg ức gà nạc không da đông lạnh). Các sản phẩm được đựng trong túi nylon, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Theo ông Nguyễn Xuân Đồng, số nguyên liệu trên mua của Công ty TNHH Hai thành viên Thiên Bảo Food trong ngày 26-1, hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất với nhiệt độ bảo quản là -10 độ C. Đoàn kiểm tra hiện đang xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cũng đang kiểm tra công ty này. Sở ATTP TPHCM sẽ kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho công ty.

Kết quả kiểm tra xác định, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 21-1-2022, ngành nghề chế biến suất ăn sẵn; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do Ban Quản lý ATTP TPHCM cấp ngày 5-9-2023; giấy chứng nhận hệ thống quản lý ATTP ISO 22000:2018 cấp ngày 4-8-2025 do Công ty TNHH đánh giá chứng nhận Best Global cấp.

GIAO LINH