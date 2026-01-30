Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị công khai danh sách đơn vị cung cấp suất ăn không đủ điều kiện

Ngày 30-1, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM siết chặt kiểm soát các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) mang cơm tới trường cho con khi trường tạm ngưng tổ chức ăn bán trú

Theo Sở GD-ĐT, thời gian gần đây liên tục ghi nhận các phản ánh, thông tin liên quan đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, đặc biệt đối với suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn do các bếp ăn tập trung cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục.

Mặc dù các đơn vị cung cấp đã được cấp phép, đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, nhưng thực tế triển khai vẫn còn tồn tại tình trạng vệ sinh không bảo đảm; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận tiềm ẩn rủi ro, gây lo ngại lớn cho phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Sở GD-ĐT đề nghị Sở An toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra, giám sát sâu, kỹ và thực tế. Công tác kiểm tra không chỉ trên hồ sơ, mà phải kiểm tra điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận suất ăn; thực hiện kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, nhất là các đơn vị cung cấp quy mô lớn, cho nhiều trường học.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm soát các chuỗi cung ứng suất ăn học đường, từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển, giao nhận tại trường; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm.

Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đồng thời thông tin sớm cho Sở GD-ĐT để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Việc chia sẻ kết quả kiểm tra, cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, có nguy cơ rủi ro hoặc bị xử lý vi phạm nhằm giúp các cơ sở giáo dục không lựa chọn nhầm đơn vị cung cấp không bảo đảm chất lượng. Việc kiểm soát cần được thực hiện với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chờ xảy ra sự cố, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng học sinh.

THU TÂM