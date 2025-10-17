Kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bà Rịa sau vụ việc nam sinh tử vong

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền vụ việc một nam sinh gặp tai nạn giao thông, đưa tới Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) nhưng không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong. Sở Y tế TPHCM đã khẩn trương vào cuộc nhằm xác minh, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Hình ảnh nam sinh sau tai nạn

Ngày 17-10, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân. Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24-10.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cùng bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa. Thời gian kiểm tra diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 20-10. Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 12-10, nam sinh Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học tại TPHCM) gặp tai nạn giao thông tại một ngã tư thuộc xã Ngãi Giao (TPHCM). Nam sinh được người dân đưa vào trung tâm y tế gần đó sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh đã tử vong sau đó.

Gia đình cho rằng nam sinh không được cấp cứu kịp thời khi đến bệnh viện và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

KHÁNH CHI