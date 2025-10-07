Kiểm tra, xử lý vi phạm “xe hợp đồng trá hình”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi Công an TPHCM, UBND các phường, xã, đặc khu, cùng các Trung tâm Quản lý giao thông và Phòng Kiểm tra chuyên ngành yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải.

Chiều 7-10, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An, cho biết, trước thực trạng xe khách hợp đồng “trá hình” ngang nhiên bán vé, gom khách lẻ tại các văn phòng ở TPHCM, hoạt động không khác “bến xe” và gây mất trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi Công an TPHCM, UBND các phường, xã, đặc khu, cùng các Trung tâm Quản lý giao thông và Phòng Kiểm tra chuyên ngành yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tăng cường quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Trong đó, UBND các phường, xã được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bến bãi, điểm đón trả khách, xử lý dứt điểm bến xe tự phát, bãi giữ xe trá hình.

Công an TPHCM được giao chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở tăng cường xử lý hành vi dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, kinh doanh vận tải trá hình, không tuân thủ hành trình đã đăng ký. Đồng thời, đẩy mạnh xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh camera giao thông, tập trung vào các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng đón trả khách trái phép. Kết quả xử lý vi phạm sẽ được thông tin về Sở Xây dựng để phối hợp thực hiện các bước xử lý tiếp theo, bao gồm tước phù hiệu phương tiện hoặc thông báo cho Sở Xây dựng địa phương khác nếu xe mang phù hiệu do nơi khác cấp.

Xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao khảo sát, đề xuất bổ sung biển báo cấm dừng, cấm đỗ, lắp đặt camera giám sát tại các khu vực thường xuyên vi phạm, đồng thời thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi sai phạm trong quá trình tuần tra.

Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt là giải pháp trọng tâm nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách, ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe hợp đồng trá hình”, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị và nâng cao hình ảnh giao thông văn minh, hiện đại của TPHCM.

QUỐC HÙNG