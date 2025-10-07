Tập trung khắc phục ùn tắc giao thông trước Tết Nguyên đán 2026

TPHCM hiện còn 336 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó, 186 điểm có nguy cơ cao, chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, cầu Bình Triệu, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu…

Kẹt xe từ cầu Bình Triệu lan sang đường Phạm Văn Đồng

Chiều 7-10, Văn phòng UBND TPHCM phát thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về công tác khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Phương tiện ùn ứ trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm khắc phục dứt điểm các điểm ùn tắc cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng TPHCM – cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể theo nguyên tắc “5 Rõ”: rõ đơn vị, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm phối hợp.

Các tổ công tác sẽ được thành lập để xử lý ùn tắc tại các khu vực trọng điểm như nút giao An Phú, cảng Cát Lái, tuyến Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công - đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây… hoàn thành trước ngày 15-10.

Nút giao thông An Phú, "điểm nóng" về ùn tắc giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ban Quản lý các dự án giao thông được yêu cầu bù tiến độ, đảm bảo chất lượng và hạn chế tối đa ảnh hưởng giao thông trong quá trình thi công.

Một số mốc tiến độ cụ thể: Nút giao An Phú hoàn thành nhánh cầu N2 – XL11 trước 31-12 và hầm chui HC1-02 – XL6 trước 15-1-2026; Vành đai 2 khởi công các đoạn 1, 2, 3 trong tháng 10-11 năm 2025; Vành đai 3 thông xe kỹ thuật toàn tuyến trong năm 2025; Nút giao Mỹ Thủy hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6-2026.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giao thông thông minh (AI), rà soát hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng kết nối các khu vực mới sáp nhập.

Công an TPHCM tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đẩy mạnh xử phạt “nguội”, phối hợp Thanh niên xung phong và chính quyền cơ sở điều tiết giao thông tại các điểm nóng.

Văn phòng UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai và báo cáo tiến độ đúng thời hạn, bảo đảm giao thông TPHCM an toàn, thông suốt phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Phương tiện thường xuyên ùn ứ tại nút giao An Phú để vào cao tốc TPHCM - Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, hiện vẫn còn 336 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó, 186 điểm có nguy cơ cao, chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, cầu Bình Triệu, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu….

Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, hạ tầng chưa đáp ứng kịp, nhiều công trình trọng điểm cùng lúc thi công và ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

QUỐC HÙNG