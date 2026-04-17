Sắp mở lại giao lộ cầu Phú Long – quốc lộ 13

Theo Sở Xây dựng TPHCM, khu vực Trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 thời gian qua thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tại giao lộ đường vào cầu Phú Long - quốc lộ 13.

Nguyên nhân chính là do giao lộ này đang bị đóng, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào quốc lộ 13 phải rẽ phải và quay đầu tại giao lộ quốc lộ 13 - Vĩnh Phú 42 (cách khoảng 200m), dẫn đến xung đột giao thông gia tăng.

Dù đã lắp đặt biển cấm rẽ trái và quay đầu xe từ 6 giờ đến 22 giờ nhằm hạn chế giao cắt nhưng nhiều phương tiện, đặc biệt là xe hai bánh vẫn không chấp hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đã phối hợp Công an thành phố, UBND phường Bình Hòa và phường Lái Thiêu kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án mở lại giao lộ cầu Phú Long - quốc lộ 13, đồng thời di dời trạm thu phí đến vị trí phù hợp.

Dự kiến, việc mở lại giao lộ sẽ được triển khai trong tháng 5-2026. Trong thời gian chờ thực hiện, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực.

