Kiến nghị phân quyền cho cấp xã được phép sửa chữa sai sót thông tin hộ tịch

Sáng 27-8, Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền hai cấp trong lĩnh vực hộ tịch.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 1-7 đến 15-8, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 39.146 hồ sơ. Hiện nay công tác tư pháp hộ tịch tại cấp cơ sở còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến nhân sự, đồng bộ hệ thống dữ liệu.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, phường, xã tại tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện hệ thống hộ tịch mới chưa đồng bộ được toàn bộ dữ liệu hộ tịch nên một số thủ tục phải thao tác ngoài (làm thủ công) để kịp trả kết quả cho người dân sau đó mới cập nhật lại.

Kết nối giữa dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công liên thông, hệ thống một cửa của tỉnh với hệ thống hộ tịch còn xảy ra lỗi và không đồng bộ dẫn đến hồ sơ sau khi được tiếp nhận trên một cửa thành công nhưng không chuyển về phần mềm hộ tịch.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi với đoàn công tác Bộ Tư pháp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thậm chí, một số trường hợp chuyển về nhưng bị sai hoặc thiếu thông tin, công chức phải liên hệ với đầu mối kỹ thuật của Bộ, của dịch vụ công để xử lý, trong khi bộ phận kỹ thuật tham gia hỗ trợ xử lý của dịch vụ công còn mỏng, dẫn đến quá tải.

Hệ thống hộ tịch mới của Bộ Tư pháp hoạt động từ ngày 1-7 còn xảy ra nhiều lỗi, không đăng nhập được, đăng nhập bằng tài khoản cũ không thành công,...; một số thủ tục chưa có trên phần mềm như: nhận cha, mẹ con; thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch, đăng ký giám hộ… dẫn đến phải thực hiện thủ công và phải đánh dấu hồ sơ để cập nhật bổ sung.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị với đoàn công tác Bộ Tư pháp sớm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hộ tịch theo hướng ổn định và đơn giản hóa các trường thông tin, phân quyền cho UBND cấp xã được phép sửa chữa sai sót thông tin để thuận tiện trong quá trình tác nghiệp, cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được kịp thời; đồng thời có sự kết nối ổn định, thông suốt với các hệ thống, cơ sở dữ liệu có liên quan đảm bảo việc giải quyết các việc hộ tịch, tra cứu, xác minh được hiệu quả, nhanh chóng.

Trung tâm phục vụ hành chính công "lưu động" phục vụ người dân thôn Toa Cát, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng giải quyết hồ sơ cho người dân ở xa

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn công tác Bộ Tư pháp cũng tiếp nhận các ý kiến để về hoàn tất điều chỉnh, bổ sung để hệ thống hoạt động thuận lợi. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ những khó khăn với địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng AI trong hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho xã, phường, nhất là trung tâm hành chính công tại các xã, phường. Đồng thời tăng cường cán bộ công nghệ thông tin tại bộ phận 1 cửa.

ĐOÀN KIÊN