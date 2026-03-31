Kiện toàn nhân sự, bắt tay vào công việc ngay từ đầu nhiệm kỳ

Ngày 31-3, đặc khu Côn Đảo và nhiều phường, xã của TPHCM tổ chức Kỳ họp HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

* Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND đặc khu Côn Đảo đã thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu, trao giấy chứng nhận cho 21 đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Cụ thể, đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo được bầu làm Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo.

Đại biểu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Thường trực HĐND, UBND đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2026 – 2031

* Tại kỳ họp HĐND phường An Hội Đông đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách 28 đại biểu HĐND phường khóa I và bầu đồng chí Hoàng Thị Kim Thu, Bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch HĐND phường.

Đại biểu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt phường An Hội Đông, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đồng chí Tô Đình Triệu, Phó Bí thư Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Thường trực HĐND phường An Hội Đông, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại biểu HĐND phường An Hội Đông, nhiệm kỳ 2026 – 2031 biểu quyết thông qua nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026

* Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND xã Long Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bầu đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực HĐND xã Long Hải, khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại các kỳ họp nêu trên, các đại biểu cũng thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

MẠNH THẮNG - THÀNH HUY - MẠNH CƯỜNG