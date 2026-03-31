Kiện toàn nhân sự, bắt tay vào công việc ngay từ đầu nhiệm kỳ

* Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND đặc khu Côn Đảo đã thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu, trao giấy chứng nhận cho 21 đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cụ thể, đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo.
Đồng chí Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo được bầu làm Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo.
* Tại kỳ họp HĐND phường An Hội Đông đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách 28 đại biểu HĐND phường khóa I và bầu đồng chí Hoàng Thị Kim Thu, Bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch HĐND phường.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.
Đồng chí Tô Đình Triệu, Phó Bí thư Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.
* Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND xã Long Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bầu đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng chí Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại các kỳ họp nêu trên, các đại biểu cũng thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.