Kiến trúc độc đáo của Cuba

La Habana với nhiều biệt thự theo phong cách nghệ thuật và những khách sạn hiện đại giữa thế kỷ 20. Bên cạnh là những kiến trúc đồ sộ thời Liên Xô như Đại sứ quán Nga được xây dựng từ năm 1985. Những kiến trúc kéo dài từ thời thuộc địa đến hiện đại mang nét độc đáo mà kiến trúc sư Cuba Miguel Coyula đã mô tả là “thành phố trinh nguyên cuối cùng” trên thế giới.

Nhưng một trong những điểm tham quan kiến trúc thú vị nhất của La Habana là nhà hát Teatro América. Nơi đây được xem như viên ngọc ẩn mình đằng sau tấm màn bê tông đa giác màu xám buồn tẻ trên phố Galiano. Không có thành phố nào trên thế giới có nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn như vậy. Một phong cách trang trí nghệ thuật khác là Bệnh viện Phụ sản được xây dựng vào năm 1940. Rạp chiếu phim Cine-Teatro Sierra Maestra tuyệt đẹp, nằm ở vùng ngoại ô Rancho Boyeros, được trang trí theo phong cách nghệ thuật nhưng có nội thất theo họa tiết Maya.

Dọc theo Calzada del Cerro, một khu phố uốn lượn về phía La Habana cổ, mỗi ngôi nhà phía trước có mái hiên, hành lang hoặc mái vòm tạo nên một lối đi có bóng râm liên tục trong khoảng 2 km. Đi bộ trên đường phố La Habana giống như đi qua vùng đầy màu sắc, mùi vị, văn hóa và lịch sử. Dạo quanh những hành lang hẹp, khách du lịch bước vào những cửa hàng nhỏ chứa đầy những món quà lưu niệm mà họ đã thấy khắp thành phố. Người dân địa phương nhìn ra quảng trường thành phố từ ban công. Các nhóm bạn ngồi uống cà phê tại Cafe El Escorial, chiêm ngưỡng những tòa nhà rực rỡ, đầy màu sắc xung quanh họ.

La Habana là nơi có một số kiến trúc độc đáo nhất trên thế giới. Kiến trúc sớm nhất ở đây phản ánh phong cách Tây Ban Nha thời trung cổ, nhưng La Habana đã trải qua thời kỳ phục hưng, kiến trúc theo thời gian kết hợp phong cách Tây Ban Nha với Hy Lạp, Italy và La Mã rải rác khắp thành phố. Những ảnh hưởng này đã biến La Habana thành một nơi đa dạng như ngày nay. Cô Yoani, sinh viên Đại học La Habana, cho biết cô yêu sự độc đáo của thành phố mình và rất tự hào về La Habana và lịch sử của nó.

Một trong những khu vực đông dân nhất của La Habana là MalecOn, hay còn gọi là đê biển Malecon. Theo Lonely Planet Cuba, Malecon trải dài 8 km dọc theo bờ biển La Habana và là một trong những con phố đông đúc nhất ở La Habana. Ở phía đối diện của Malecon là một dãy các tòa nhà đa dạng và một dãy các khu phức hợp cao cấp. Khi mặt trời lặn, đường phố bắt đầu đông đúc. Mệt mỏi sau một ngày dài nắng nóng, hàng trăm người tụ tập tại Malecon để giao lưu và thư giãn. Thay vì nhìn ra đường chân trời, mọi người hướng về phía thành phố. Các nhạc sĩ đường phố đi dọc theo bức tường, chơi guitar và trống cho mọi người xem, âm thanh vang vọng khắp đám đông. Ở lề đường, mọi người cố gắng thương lượng giá cả với một tài xế taxi với hy vọng có được một chuyến đi vào La Habana cổ (Old La Habana).

Mặc dù Malecon chỉ cách Old La Habana một quãng lái xe ngắn nhưng bầu không khí lại rất khác biệt. Trong khi Malecón là nơi yên bình thì đi bộ qua Old La Habana cũng giống như đi bộ qua Disneyland. Mỗi khu vực của thành phố đều có phong cách độc đáo riêng. Old La Habana có 5 quảng trường khác nhau, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San Francisco, Plaza del Cristo và Plaza de la Catedral, tất cả đều mang đến những điều mới mẻ và thú vị.

Plaza Vieja luôn mang bầu không khí của những giai điệu âm nhạc và văn hóa. Nếu ai đó muốn có một buổi tối vui vẻ, nơi họ có thể giao lưu và thưởng thức một hoặc hai buổi biểu diễn thì Plaza Vieja là nơi hoàn hảo.

Để hiểu rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của người Cuba, bạn không cần tìm đâu xa ngoài Plaza de la Catedral, nơi các nhóm thanh niên mặc áo đấu chơi bóng đá hàng giờ. Các tòa nhà thấp thoáng từ hai bên đường phố chật hẹp. Quần áo treo trên lan can căn hộ. Người dân địa phương nhìn chằm chằm từ ban công vào khách du lịch đi ngang qua. Sự tương phản về màu sắc của các cửa hàng và căn hộ thật rõ ràng.

Các nghệ sĩ địa phương cũng cống hiến tài năng của mình để làm đẹp thành phố thông qua những hình ảnh vẽ trên tường. Người ta không phải trả tiền để đến “phòng trưng bày nghệ thuật” khi họ có thể chỉ cần tản bộ dọc theo các con phố của Old La Habana để thưởng thức hương vị nghệ thuật và văn hóa.

Nghệ thuật cũng có thể được sử dụng như một cách để sửa chữa những kiến trúc đã xuống cấp của Old La Habana. Năm 1992, nghệ nhân gốm sứ người Cuba, José Fuster quyết định biến ngôi nhà của mình thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Ông đã bao phủ hoàn toàn ngôi nhà của mình, nơi mà ngày nay được gọi là Taller-Estudio José Fuster, từ nền móng đến mái nhà bằng gạch khảm. Ngôi nhà của ông hiện là trung tâm của Fusterlandia.

Fusterlandia là một sân chơi với những cầu thang xoắn ốc để leo lên, giống như mê cung, những con đường để khám phá và những sân thượng để ngắm nhìn cả một đế chế phát minh nghệ thuật. Nhà của Fuster chỉ là khởi đầu của dự án Fusterlandia. Anh bắt đầu dự án như một cách để kết hợp giữa tưởng tượng của mình với cuộc sống thực, và nó bắt đầu từ đó. Như thể Fuster không thể ngăn được dòng chảy nghệ thuật của mình, dự án của anh bắt đầu lan rộng khắp khu vực lân cận.

Theo Lonely Planet Cuba, hơn một nửa số ngôi nhà ở quận Jaimanitas, với sự cho phép của chủ sở hữu, hiện là một phần của Fusterlandia. Những gì bắt đầu là dự án cá nhân của Fuster giờ đây là nỗ lực của cộng đồng. Hàng xóm, bạn bè và khách đã thể hiện sự sáng tạo của mình trong công việc này. Lối vào Fusterlandia được bao bọc bởi những bức tường treo đầy tranh của những người đóng góp và có cảm giác như đang đi qua một phòng trưng bày nghệ thuật. Những bức tranh tường mô tả văn hóa và lịch sử Cuba tô điểm trên bức tường cạnh trạm xe buýt lợp ngói. Ngay cả những biển hiệu đường phố cũng là tác phẩm nghệ thuật của riêng họ.

Fuster không có kế hoạch dừng lại và tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng cũng như thu thập tài liệu để mở rộng Fusterlandia. Fusterlandia không chỉ là trung tâm thể hiện nghệ thuật mà còn là nhà đổi mới trong việc củng cố kiến trúc.

Các di tích của Havana cổ vẫn an toàn do được UNESCO bảo vệ, nhưng việc củng cố công sự vẫn đang được tiến hành đối với người dân Cuba. La Habana có rất nhiều biệt thự đẹp, nhưng cũng có những ngôi nhà đổ nát cần được bảo trì rất nhiều. Những tòa nhà kiên cố và xa hoa giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn do các cơn bão nhiệt đới. Với sự giúp đỡ của các tổ chức như UNESCO và lượng khách du lịch từ Mỹ, có rất nhiều hy vọng cho việc duy trì kiến trúc Cuba.