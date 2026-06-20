Kiến trúc sư Lưu Hướng Dương đắc cử Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM

Tại đại hội, Kiến trúc sư Lưu Hướng Dương đắc cử Chủ tịch Hội KTS TPHCM. Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 có 25 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch, 5 phó chủ tịch. Hiện nay, Hội KTS TPHCM có 1.547 hội viên.

Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

Về hoạt động trong nhiệm kỳ mới, KTS Lưu Hướng Dương, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, phân tích, sắp tới TPHCM sẽ có Luật Đô thị đặc biệt và thực hiện quy hoạch chung của thành phố với tầm nhìn 100 năm. Vì vậy, hội sẽ tập trung đóng góp các ý tưởng liên quan quy hoạch đô thị và tích cực tham gia góp ý trong quá trình lập quy hoạch chung. Hội cũng tập trung thực hiện các công việc được lãnh đạo thành phố giao liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị thành phố...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các cá nhân, tập thể. Ảnh: THANH HIỀN

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các cá nhân, tập thể của Hội Kiến trúc sư TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các cá nhân, tập thể của Hội Kiến trúc sư TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

THANH HIỀN