Nam A Bank bắt tay với tổ chức quốc tế thúc đẩy tài chính xanh

Chiều 11-2, Nam A Bank đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác triển khai các sáng kiến chuyển đổi xanh trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC – HCMC).

Sau khi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC – HCMC), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã triển khai ngay các thỏa thuận hợp tác với các định chế tài chính nhằm cụ thể hóa cam kết đồng hành xây dựng một trung tâm tài chính xanh, hiện đại và hội nhập.

Theo đó, Nam A bank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ba đối tác quốc tế và trong nước gồm Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) và FiinGroup Vietnam. Thông qua các thỏa thuận này, Nam A Bank định hình một “tam giác chiến lược” gồm: chuẩn mực – hạ tầng – vốn, tạo nền tảng cho hệ sinh thái tài chính xanh vận hành đồng bộ.

Theo đó, Nam A Bank và IFC sẽ hợp tác triển khai các sáng kiến tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) theo chuẩn mực quốc tế. Nam A Bank và GGGI tập trung khai thác tiềm năng của thị trường vốn bền vững bằng việc xây dựng Khung Trái phiếu Xanh theo các nguyên tắc quốc tế của ICMA. Hợp tác cùng FiinGroup, đưa công nghệ trở thành "xương sống" của hệ sinh thái tài chính bền vững.

