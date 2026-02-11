Sáng 11-2, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Sự kiện đánh dấu VIFC-HCMC chính thức đi vào vận hành, phục vụ tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham gia nghi thức đánh chiêng ra mắt VIFC - HCMC. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự lễ ra mắt có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương; đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế, các định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, nhằm hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế. Thủ tướng nêu 3 yếu tố: thể chế, cơ chế phải vượt trội; mô hình độc đáo, khác biệt; điều hành linh hoạt, hiệu quả, với tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”, trong đó niềm tin là yếu tố quan trọng để thu hút đối tác, nhà đầu tư.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18-12-2025 của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, bước đầu đã hình thành Trung tâm Tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD; Trung tâm Tài chính hàng hải đang hình thành gắn với vị thế logistics Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút mô hình tài chính số tiên tiến.

Thủ tướng đánh giá cao Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, UBND TPHCM, UBND TP Đà Nẵng cùng các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị để Trung tâm ra mắt và đi vào hoạt động; đồng thời chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả; cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao.

Thủ tướng cũng yêu cầu TPHCM và Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả, trong đó có đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ ra mắt VIFC - HCMC. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định lễ ra mắt VIFC-HCMC có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến chiến lược trong tiến trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế. TPHCM xác định phát triển VIFC-HCMC theo tinh thần “nghĩ khác, làm khác, đi thẳng vào các mô hình tài chính hiện đại”, với trọng tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đặc thù, bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo; phát triển các phân khúc có lợi thế cạnh tranh; gắn Trung tâm với nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt là hạ tầng, logistics, công nghiệp, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của VIFC-HCMC trên bản đồ tài chính khu vực.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn SOVICO, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện các định chế tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng phát biểu cam kết đồng hành, tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, nhấn mạnh yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính là niềm tin: vào thể chế pháp lý ổn định, có thể dự báo; hạ tầng tài chính – công nghệ hiện đại; và con người, văn hóa kinh doanh minh bạch, liêm chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao chứng nhận thành viên chiến lược. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại lễ ra mắt, ban tổ chức trao chứng nhận cam kết Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược cho các tổ chức trong và ngoài nước.

Thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Công ty CP Sơn Kim Capital; VinaCapital; Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq.

Thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank); Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM; Đại học Kinh tế TPHCM; Liên minh kinh tế On-chain economy; Tập đoàn Gemadept; TikTok.

THANH DUNG