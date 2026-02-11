Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Sắc xanh bao phủ, VN-Index tăng gần 43 điểm

SGGPO

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 11-2 tăng mạnh sau 4 phiên giảm liên tiếp. VN-Index có lúc tăng gần 46 điểm, tiến sát 1.800 điểm, sau đó thu hẹp đà tăng khi chốt phiên.

Sắc xanh bao phủ, VN-Index tăng gần 43 điểm

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, góp phần kéo chỉ số đi lên: EIB tăng trần, VPB tăng 6,39%, STB tăng 4,03%, MBB tăng 4,13%, TPB tăng 3,27%, ACB tăng 2,83%, VIB tăng 2,73%, BID tăng 2,97%, VCB tăng 2,54%...

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực: SSI tăng 4,17%, VIX tăng 4,72%, VCI tăng 2,3%, MBS tăng 2,7%, HCM tăng 2,63%...

Nhóm bất động sản tăng mạnh, nhiều mã tăng trần hoặc sát trần: TCH, DXS tăng kịch biên độ, VIC tăng 6,43%, DXG tăng 6,46%; cùng với CEO tăng 4,35%, PDR tăng 3,47%, NLG tăng 4,55%, KDH tăng 3,44%, HDC tăng 3,38%...

Các nhóm tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng cũng diễn biến khả quan; một số mã tăng mạnh như BFC tăng trần, DGW tăng 3,61%, MWG tăng 2,91%, PNJ tăng 2,66%...

Đóng cửa phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (2,44%) lên 1.796,85 điểm; toàn sàn có 273 mã tăng, 67 mã giảm và 47 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,82%) lên 255,86 điểm; có 97 mã tăng, 54 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 31.300 tỷ đồng, tăng 2.900 tỷ đồng so với phiên trước; tính cả HNX, tổng thanh khoản gần 32.700 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên HOSE, giá trị mua ròng gần 1.611 tỷ đồng. Trong đó, MBB được mua ròng hơn 1.408 tỷ đồng, tiếp đến VPB gần 163 tỷ đồng và MWG hơn 120 tỷ đồng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

VPB DXS BFC TCH Cổ phiếu MBB TPB HDC VIX DGW MWG thị trường chứng khoán chứng khoán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn