Sắc xanh bao phủ, VN-Index tăng gần 43 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 11-2 tăng mạnh sau 4 phiên giảm liên tiếp. VN-Index có lúc tăng gần 46 điểm, tiến sát 1.800 điểm, sau đó thu hẹp đà tăng khi chốt phiên.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, góp phần kéo chỉ số đi lên: EIB tăng trần, VPB tăng 6,39%, STB tăng 4,03%, MBB tăng 4,13%, TPB tăng 3,27%, ACB tăng 2,83%, VIB tăng 2,73%, BID tăng 2,97%, VCB tăng 2,54%...

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực: SSI tăng 4,17%, VIX tăng 4,72%, VCI tăng 2,3%, MBS tăng 2,7%, HCM tăng 2,63%...

Nhóm bất động sản tăng mạnh, nhiều mã tăng trần hoặc sát trần: TCH, DXS tăng kịch biên độ, VIC tăng 6,43%, DXG tăng 6,46%; cùng với CEO tăng 4,35%, PDR tăng 3,47%, NLG tăng 4,55%, KDH tăng 3,44%, HDC tăng 3,38%...

Các nhóm tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng cũng diễn biến khả quan; một số mã tăng mạnh như BFC tăng trần, DGW tăng 3,61%, MWG tăng 2,91%, PNJ tăng 2,66%...

Đóng cửa phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (2,44%) lên 1.796,85 điểm; toàn sàn có 273 mã tăng, 67 mã giảm và 47 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,09 điểm (0,82%) lên 255,86 điểm; có 97 mã tăng, 54 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 31.300 tỷ đồng, tăng 2.900 tỷ đồng so với phiên trước; tính cả HNX, tổng thanh khoản gần 32.700 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên HOSE, giá trị mua ròng gần 1.611 tỷ đồng. Trong đó, MBB được mua ròng hơn 1.408 tỷ đồng, tiếp đến VPB gần 163 tỷ đồng và MWG hơn 120 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN