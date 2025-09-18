KOL/KOC - Mặt trái của hào quang và khoảng trống pháp lý - Bài 5: Chung tay lành mạnh hóa môi trường số

Đích đến cuối cùng của việc quản lý KOL/KOC không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát hoạt động, hay ngăn chặn các vi phạm. Quan trọng nhất là hướng tới xây dựng một môi trường lành mạnh, góp phần định hình thị hiếu, hành vi tiêu dùng và lan tỏa giá trị tích cực, đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, dân tộc. Nhiều nhà quản lý, chuyên gia, người hoạt động trong nghề đã đưa ra ý kiến, giải pháp nhằm hiện thực hóa những mục tiêu nói trên, đóng góp vào sự phát triển bền vững.

- Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam:

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, chúng ta đều thấy rõ, hoạt động bán hàng online hiện nay không còn là một công việc mang tính chất thời vụ hay nghiệp dư như trước.

Đây đã và đang trở thành một nghề nghiệp thực sự - một ngành công nghiệp sáng tạo mới, thu hút hàng triệu người tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ. Không chỉ tạo thu nhập hấp dẫn, môi trường số còn mở ra một không gian rộng lớn cho sự thể hiện bản thân, sự sáng tạo và kết nối không giới hạn.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật. Những thay đổi trong Luật Quảng cáo và các văn bản pháp lý liên quan gần đây là minh chứng cho nỗ lực của Nhà nước trong việc làm minh bạch, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh số, đặc biệt là hoạt động quảng cáo và tiếp thị trên nền tảng số.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những cá nhân, tổ chức làm nội dung một cách nghiêm túc, sáng tạo và có trách nhiệm, vẫn còn tồn tại không ít hiện tượng lạm dụng sự nổi tiếng, lách luật, thậm chí cố tình vi phạm để trục lợi. Đặc biệt, khi những khái niệm mới như KOL/KOC, content creator (nhà sáng tạo nội dung)… đang trở nên phổ biến nhưng pháp luật vẫn chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá hành vi vi phạm, thì nguy cơ sai phạm do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan là rất lớn.

- Thiếu tướng LÊ XUÂN MINH, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an):

Tạo môi trường lành mạnh để KOL/KOC phát triển

Ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao, mỗi KOL/KOC cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ phải cùng chung tay định hướng, bảo vệ cộng đồng trước thông tin sai lệch, loại bỏ tác động tiêu cực, củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội. Tạo môi trường số lành mạnh để KOL/KOC phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, truyền thông quốc gia ngày một phát triển.

- Ông NGUYỄN LÂM THANH, CEO TikTok Việt Nam:

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KOL/KOC

Tôi cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá KOL/KOC chuẩn, từ đó phát huy sức mạnh này đi đúng hướng, đúng quy định pháp luật và đạo đức, góp phần tạo ra không gian số sạch và mạnh. Việt Nam cần coi KOL/KOC là một nghề để phát triển chuyên nghiệp, thay vì chỉ coi đây là hoạt động tự phát.

TikTok nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm lợi ích hài hòa cho người tiêu dùng và các đối tác. Chúng tôi cũng đang triển khai các chiến dịch nâng cao kỹ năng chống tin giả, tin tặc, lừa đảo cho cộng đồng và phối hợp cơ quan chức năng cùng các trường đại học tại 34 tỉnh, thành để tổ chức khóa đào tạo về chính sách nền tảng và quy định pháp luật hiện hành như Luật Quảng cáo, Luật Thuế, Luật Thương mại điện tử. Trọng tâm sắp tới của TikTok là cung cấp đầy đủ thông tin, làm cầu nối và tổ chức đào tạo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho KOL, KOC, nhà bán hàng và người tiêu dùng.

- Trung tá NGUYỄN TIẾN CƯỜNG, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an):

Đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu

Để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những trường hợp KOL/KOC “ngáo quyền lực”, cần sự đóng góp của nhiều bên và nhiều kênh khác nhau. Trước khi các quy định pháp luật can thiệp, bản thân các KOL/KOC phải tự điều chỉnh hành vi, đề cao chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm cá nhân.

Tiếp theo, cần ý thức trách nhiệm xã hội, bởi có những hành vi tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại không có lợi cho đất nước. Trong các sự kiện “nóng”, nếu mỗi người chậm lại một chút trong việc chia sẻ thông tin thì xã hội sẽ bớt bị nhiễu loạn và bình tĩnh hơn. Việc kiềm chế và nghĩ đến lợi ích chung này chính là trách nhiệm xã hội.

Các nền tảng mạng xã hội đóng vai trò rất quan trọng. Có những trường hợp KOL/KOC phát ngôn chưa phù hợp nhưng vẫn tồn tại bởi tiêu chuẩn cộng đồng của các nền tảng này có thể chưa phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Do đó, cần có các tiêu chuẩn riêng biệt và phù hợp với từng thị trường, từng quốc gia mà nền tảng cung cấp dịch vụ.

- Chuyên gia an ninh mạng PHÍ VĂN THANH:

Vinh danh những cá nhân có đóng góp tích cực để tạo động lực lâu dài

Trong thời đại số, KOL/KOC có sức ảnh hưởng lớn đến dư luận và ý thức xã hội, không chỉ tạo xu hướng mà còn góp phần lan tỏa thông tin về quyền con người. Để phát huy vai trò này, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho KOL/KOC thông qua tập huấn, hội thảo về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời khuyến khích họ tham gia các chiến dịch truyền thông chính thống, sáng tạo các nội dung số như video, podcast hay livestream để lan tỏa thông điệp nhân văn. Các cơ quan nhà nước nên phối hợp chặt chẽ với KOL/KOC trong việc định hướng dư luận, mời họ làm đại sứ truyền thông và hỗ trợ sản xuất nội dung, đồng thời vinh danh những cá nhân có đóng góp tích cực để tạo động lực lâu dài.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết xử lý KOL/KOC phát tán thông tin sai lệch; phối hợp với các nền tảng mạng xã hội nhằm kịp thời ngăn chặn nội dung tiêu cực. Việc xây dựng mạng lưới KOL/KOC đồng hành cùng nhà nước, được đào tạo chuyên sâu và trang bị công cụ kiểm chứng, sẽ giúp nâng cao chất lượng truyền thông, củng cố môi trường thông tin lành mạnh, từ đó bảo vệ và thúc đẩy quyền con người một cách bền vững.

- Rapper ĐEN VÂU (Nguyễn Đức Cường):

Mỗi cú nhấp chuột phải suy nghĩ thấu đáo

Tôi nhận thức rõ vai trò và sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng trong xã hội. Chính vì vậy, tôi tự thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử, lan tỏa giá trị tích cực và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Trong công việc, tôi luôn dành thời gian học hỏi, lắng nghe và tìm hiểu quy định pháp luật để ngày một hoàn thiện hơn. Trước sự quan tâm, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, bản thân tôi cũng như những người làm sáng tạo xác định điều đầu tiên là phải tuân thủ pháp luật và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, chúng ta cần thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, tôi đều suy nghĩ rất kỹ càng và thấu đáo, xem có để lại hậu quả gì không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bạn trẻ, thế hệ trẻ em là những người sử dụng công nghệ rất nhiều và từ rất sớm.

MAI AN - VĂN TUẤN - TIỂU TÂN