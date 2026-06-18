Ký kết triển khai thêm 10.000 căn nhà cho công nhân thuê

Đại diện IPC và Công ty CP An cư Đức Phú ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện ký kết giữa IPC và Liên đoàn Lao động TPHCM về thực hiện nhiệm vụ xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê, từ nay đến năm 2030.

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai Đề án “Phát triển nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê trên địa bàn TPHCM”. Cụ thể, hai đơn vị phấn đấu thực hiện 10.000 căn nhà. Cùng với đó, thực hiện đề xuất, triển khai các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê tại các vị trí phù hợp; nghiên cứu, xây dựng và phối hợp triển khai các đề án, chính sách, mô hình hợp tác đầu tư để phát triển nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê.

Đại diện IPC cho biết, đây không chỉ là chương trình hợp tác mang tính kinh tế, mà còn là một cam kết trách nhiệm xã hội sâu sắc. Việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động chính là nền tảng quan trọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở, nâng cao chất lượng đời sống người lao động, hỗ trợ định cư lâu dài, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM.

Hai đơn vị ký kết phát triển khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê

Trước đó, IPC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Liên đoàn Lao động TPHCM để phối hợp triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động. Hai đơn vị cũng đã nghiên cứu, khảo sát các khu đất hợp lý để tiến tới xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê. Các địa điểm nghiên cứu, phát triển dự án tập trung vào những vị trí lân cận hoặc kết nối thuận tiện đến các khu vực có mật độ công nhân, người lao động cao như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm...

THÁI PHƯƠNG