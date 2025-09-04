Xã hội

Kỷ luật một nữ hiệu trưởng mắc nhiều sai phạm

Trong thời gian công tác, bà Huệ có nhiều vi phạm trong thực hiện quy chế chuyên môn, thu chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Ngày 4-9, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Giám đốc Sở Lê Thị Thanh Xuân đã ký quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Huệ được xác định có nhiều vi phạm trong thực hiện quy chế chuyên môn, thu chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công. Trước đó, khi làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, bà Huệ từng bị kỷ luật khiển trách nhưng vẫn tái phạm, sau đó được điều về Trường THPT Cao Bá Quát.

z6975630091615_90e8aff34a0d6787cb16dade3e7b29df.jpg
Trưởng THPT Cao Bá Quát nơi bà Huệ công tác

Tại đơn vị mới, bà Huệ tiếp tục bị phản ánh về việc thu tiền học sinh, chặt hạ cây xanh… Đáng chú ý, trong năm học 2024-2025, có 16 học sinh lớp 12 của trường nghỉ học. Trong đó, một số học sinh bị cho là phải làm đơn “tự nguyện” xin nghỉ hoặc bảo lưu kết quả. Sau đó, có 4 học sinh xin được nộp đơn đi học lại nhưng bị bà Huệ từ chối vì cho rằng "có thi cũng không đậu tốt nghiệp". Khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh đã chỉ đạo nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp nhận các học sinh trên. Sau đó, cả 4 học sinh trên đều đậu tốt nghiệp THPT.

MAI CƯỜNG

