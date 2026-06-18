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Kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga

SGGPO

Tối 17-6, Tổng Lãnh sự quán Nga tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga, cũng là Ngày nước Nga (12-6-1990 – 12-6-2026).

Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Timur Sadykov phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ
Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Timur Sadykov phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Timur Sadykov khẳng định, đây là dịp đặc biệt để ôn lại lịch sử vĩ đại của nước Nga.

Ông Timur Sadykov nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Việt Nam; khẳng định hai nước chia sẻ những giá trị tương đồng về lòng yêu nước, tự do, độc lập và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhân dân Việt Nam, chính quyền TPHCM, các cựu chiến binh... vì những nỗ lực gìn giữ, phát triển tình hữu nghị truyền thống này.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Dự lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Nga tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là người bạn chân thành, thủy chung và tin cậy.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, thành phố hiện có quan hệ kết nghĩa với 9 địa phương của Nga. Thành phố cam kết đóng góp tích cực hơn nữa để làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Lãnh đạo TPHCM trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Tổng Lãnh sự Timur Sadykov trong vai trò cầu nối ngoại giao; bày tỏ tin tưởng ông Timur Sadykov sẽ tiếp tục là người bạn thân thiết, ủng hộ cho mối quan hệ Việt – Nga.

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THỤY VŨ

Từ khóa

Tổng Lãnh sự Nga UBND TPHCM Liên bang Nga Quốc khánh Việt Nam- Nga

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