Tổng Lãnh sự Nga chào từ biệt lãnh đạo TPHCM

Chiều 17-6, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp Tổng Lãnh sự Nga tại TPHCM Sadykov Timur đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đến Tổng Lãnh sự Nga Sadykov Timur. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Tổng Lãnh sự Sadykov Timur đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tổng Lãnh sự trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa TPHCM với các địa phương của Nga.

Chủ tịch UBND TPHCM phân tích, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch. Lãnh đạo Thành phố mong muốn, ông Sadykov Timur dù ở vị trí công tác nào vẫn tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước, hỗ trợ TPHCM thúc đẩy các chương trình hợp tác.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Nga Sadykov Timur. Ảnh: THỤY VŨ

Trong lời đáp từ, Tổng Lãnh sự Sadykov Timur gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố đã luôn tạo điều kiện thuận lợi trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Ông Sadykov Timur khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đặc biệt trong mảng năng lượng và các dự án mới.

Để ghi nhận những đóng góp cho quan hệ Nga - Việt Nam nói chung và giữa TPHCM với các địa phương của Nga nói riêng, đồng chí Nguyễn Văn Được đã trao tặng Tổng Lãnh sự Sadykov Timur Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

THỤY VŨ