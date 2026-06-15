Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

Được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần, ngày 15-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.