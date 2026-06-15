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Điện chia buồn Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

SGGPO

Được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần, ngày 15-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.

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Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha. Ảnh: Bangkok Post
TTXVN

Từ khóa

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần

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