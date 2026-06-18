Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

Ngày 17-6, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp lãnh đạo hai doanh nghiệp lớn của Nga là Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Zarubezhneft.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom). Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua.

Thủ tướng đề nghị, Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp; ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn n ăng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom)

Giới thiệu về hoạt động của Rosatom, ông Alexey Likhachev khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao…

*Tại cuộc gặp với ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Zarubezhneft, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Công ty cổ phần Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Liên bang Nga thời gian qua, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam, Thủ tướng ủng hộ việc Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở tại thềm lục địa Việt Nam, trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng, tăng cường hợp tác tại nước thứ ba.

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam và Zarubezhneft triển khai có hiệu quả các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro, Rusvietpetro và Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí, nhằm mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft

Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft nghiên cứu hợp tác dài hạn, ổn định với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam; phối hợp Petrovietnam/Vietsovpetro sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Zarubezhneft đẩy mạnh hoạt động của Liên doanh Rusvietpetro tại Nga, mở rộng vùng khai thác, nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các lô tiềm năng lân cận khu vực Nhenhetxky, để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có.

Tổng Giám đốc Kudryashov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Petrovietnam triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5-2025. Ông Kudryashov đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, dự án chung tại nước thứ ba.

TTXVN