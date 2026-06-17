Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga

Sáng 17-6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN - Nga. Ảnh: TTXVN

Tham dự phiên khai mạc có các lãnh đạo ASEAN, đại diện cấp cao của nước chủ nhà Nga và Cộng hòa Tatarstan, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Nga và ASEAN như: Phòng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Nga, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO).

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để ASEAN và Nga cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một tương lai hợp tác rộng mở hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN - Nga. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa hai bên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, ASEAN và Nga cần tăng cường phối hợp xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài; đồng thời phát triển các tuyến vận tải kết nối vùng Viễn Đông của Nga với Đông Nam Á, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại và mở rộng cơ hội đầu tư.

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN - Nga. Theo đó, cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như năng lượng sạch, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo đảm ổn định và an ninh năng lượng khu vực.

Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực tăng trưởng mới. ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với EAEU (Liên minh Kinh tế Á - Âu) nói chung và Liên bang Nga nói riêng, Thủ tướng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp tục đầu tư dài hạn, xây dựng các chuỗi giá trị mới, biến tiềm năng thành các dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.

* Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan, tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Nga, tới thăm Triển lãm “Made in Tatarstan” (Sản xuất tại Tatarstan) và tham dự Chương trình kết nối đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Liên bang Nga cùng nhiều hoạt động khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm nay được tổ chức tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Liên bang Nga. Với chủ đề “Quan hệ đối tác không biên giới”, Diễn đàn gồm bốn phiên thảo luận tập trung vào hợp tác công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo xuyên biên giới; công nghệ tài chính và thành phố thông minh; thương mại quốc tế, an ninh lương thực, vận tải và kết nối logistics giữa Nga và ASEAN; hợp tác ASEAN - EAEU trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp; cùng các vấn đề về giá trị văn hóa, xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chào mừng Diễn đàn, khẳng định quan hệ giữa Nga và ASEAN, trong đó có hợp tác giữa Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Hội đồng Kinh doanh Nga - ASEAN, đang phát triển bền vững và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng các quyết định được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp và tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.



TTXVN