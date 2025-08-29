Đoàn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) thăm và làm việc tại TPHCM

Sáng 29-8, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc)

Buổi làm việc giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM (bên phải) và Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc.

Đoàn do đồng chí Trần Quốc Mạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hải Nam, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Dũng giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM thời gian qua, đặc biệt là sau khi mở rộng địa giới hành chính; nhấn mạnh những nỗ lực và kết quả nổi bật của Thành phố trong công tác phục hồi, phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đồng chí cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, coi đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Mạnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thành ủy TPHCM, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; khẳng định hai bên cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin, góp phần củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của hai Đảng và hai nước.

THỤY VŨ