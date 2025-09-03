Nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và TP Thẩm Dương (Trung Quốc)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng, chuyến thăm của đoàn đại biểu TP Thẩm Dương là dịp để chính quyền, doanh nghiệp hai địa phương thúc đẩy các giao lưu hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, du lịch...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp Phó Thị trưởng TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) Lý Cương. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chiều 3-9, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM có buổi tiếp đồng chí Lý Cương, Phó Thị trưởng TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc).

Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM-ITE 2025 và Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á- Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 12.

Đánh giá cao tinh thần cởi mở, hợp tác của chính quyền TPHCM trong việc thúc đẩy giao lưu và kết nối với các địa phương của Trung Quốc, đồng chí Lý Cương khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị từ năm 1999, hợp tác giữa TPHCM và TP Thẩm Dương luôn duy trì đà phát triển tốt đẹp.

Giới thiệu về TP Thẩm Dương, đồng chí Lý Cương, cho biết, Thẩm Dương là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông và thương mại lớn của Trung Quốc. Thành phố có thế mạnh đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế tạo thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, ô tô và điện tử, đồng thời là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược phát triển công nghiệp hiện đại.

Chúc mừng TPHCM đã điều chỉnh ranh giới khu vực, trở thành siêu đô thị, đồng chí Lý Cương đề xuất hai bên hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Thẩm Dương như sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, cụ thể là chip bán dẫn và công nghiệp ô tô.

Chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Thẩm Dương nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho rằng, chuyến thăm của đoàn đại biểu TP Thẩm Dương là dịp để chính quyền, doanh nghiệp hai địa phương thúc đẩy các giao lưu hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, du lịch...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thống nhất về đề xuất hợp tác giữa hai bên, đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho rằng, với một số nét tương đồng về cơ cấu kinh tế, văn hóa, xã hội, TPHCM và TP Thẩm Dương có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số. TPHCM luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đối tác quốc tế, trong đó có đối tác Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Thành phố.

PHƯƠNG NAM