Kỳ vọng khuyến mãi giúp tăng sức mua

Giữa tháng 6-2024 TPHCM đã chính thức khởi động giai đoạn 1 của chương trình khuyến mãi tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season” với việc cho phép doanh nghiệp giảm tối đa đến 100% giá trị hàng hóa.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào các chương trình kích cầu tiêu dùng qua khuyến mãi tập trung

Với chương trình này, theo Sở Công thương TPHCM, thành phố dự kiến có gần 10.000 thương nhân tham gia, với trên 55.000 chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ ngân hàng, trung gian thanh toán, giao thông vận tải... Việc triển khai khuyến mãi tập trung được kỳ vọng sẽ là giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm có giá cả phải chăng.

Kể từ khi phát động tới nay, trên tuyến đường Đồng Khởi (quận 1) hàng loạt thương hiệu thời trang, quần áo, giày dép đồng loạt giảm giá sâu, tung khuyến mãi khủng từ 30% - 50%, thậm chí 70%, mua càng nhiều, giá càng hời. Bên cạnh hàng thời trang, nhiều thương hiệu đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em cũng có mức giảm tới 50%.

Tương tự, tại nhiều hệ thống siêu thị lớn cũng đang tung nhiều chương trình giảm giá khủng, đồng giá... Chẳng hạn như hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op đã tổ chức 2 đợt giảm giá mạnh gồm: chương trình “Gia đình Việt đại sứ xanh”, từ ngày 13-6 đến 3-7 với hoạt động giảm giá đến 50% cho 2.100 sản phẩm thân thiện môi trường và lễ hội hàng nhãn riêng Co.op với hơn 1.000 sản phẩm giảm giá đến 50% hoặc được giảm chỉ còn 5.000 đồng/ sản phẩm, kéo dài từ ngày 4-7 đến 17-7-2024…

Qua nhiều năm thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng, Sở Công thương TPHCM nhận thấy nếu chỉ triển khai ở địa bàn thành phố sẽ gây khó cho doanh nghiệp. Do đó, năm nay, Sở Công thương TPHCM dự kiến phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành lân cận nhằm tạo đà cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng được hưởng lợi. Cùng với khuyến mãi, thành phố còn triển khai nhiều chương trình để kích cầu tiêu dùng nội địa, như chương trình kết nối cung - cầu, chương trình bình ổn thị trường... Tất cả kết hợp tạo ra hiệu ứng lan tỏa để kích cầu tiêu dùng nội địa.

Theo bà Hồ Thị Hồng Đào, quyền Giám đốc Marketing của Saigon Co.op, việc triển khai khuyến mãi đã và đang kích cầu hiệu quả, giúp sức mua tại hệ thống các siêu thị Saigon Co.op ổn định trong bối cảnh sức mua đang có phần chững lại.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) cho biết, hiện nay sức mua của người tiêu dùng tuy có cải thiện nhưng chưa cao như kỳ vọng và khách hàng có tâm lý đợi các chương trình khuyến mãi lớn, khuyến mãi sâu để mua hàng hóa. Vì vậy, việc điều chỉnh chiến lược giá cả và tăng cường các chương trình khuyến mãi có thể là những giải pháp cần thiết để thu hút, duy trì được lòng tin của khách hàng.

“Vissan thực hiện nhiều biện pháp soát xét chi phí, đàm phán với nhà cung cấp về giá thành đầu vào… để dành một khoản ngân sách thực hiện các chương trình khuyến mãi kích cầu”, ông An cho biết thêm.

Ông Lê Minh Sang, Giám đốc HTX cây ăn trái Tân Mỹ, cho biết, nếu so với năm ngoái sức mua hàng tiêu dùng có tăng nhưng không đáng kể vì vậy doanh nghiệp cũng đang rất nỗ lực trong việc tiết giảm các chi phí để giữ giá ổn định. Bên cạnh đó, HTX cũng tích cực tham gia hoạt động khuyến mãi bằng cách giảm giá trực tiếp cho sản phẩm đang bán tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra.

“Hiện bình quân mỗi tháng chúng tôi bán khoảng 10 tấn trên toàn hệ thống siêu thị Co.opmart. Với việc giảm giá theo hợp tác cùng siêu thị chúng tôi hy vọng doanh số sẽ tăng đáng kể trong tháng tới”, ông Sang chia sẻ.

Theo số liệu do Cục Thống kê TPHCM công bố mới đây, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn ước đạt 99.010 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 557.545 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu bán lẻ lại chủ yếu đến từ khối dịch vụ du lịch và lưu trú. Do vậy, thông qua hoạt động khuyến mãi, các chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phần nào kéo sức mua tăng trở lại. Theo các chuyên gia, khuyến mãi đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu mua sắm và thúc đẩy tiêu dùng. Các chương trình tạo ra một sự hứng thú đặc biệt từ phía người tiêu dùng, khiến họ có xu hướng mua sắm hơn.

NGỌC THÙY