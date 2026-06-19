TPHCM trình chủ trương đầu tư dự án giao thông và bệnh viện

Sáng 19-6, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, UBND TPHCM đã trình tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT). Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt.

Theo tờ trình, dự kiến địa điểm, quy mô thực hiện dự án gồm phường Tân Thành và các xã: Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm, Xuyên Mộc.

Phối cảnh đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tổng chiều dài tuyến hơn 42km, điểm đầu giao với đường Vành đai 4 TPHCM và ĐT.991 thuộc phường Tân Thành. Điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển) thuộc xã Xuyên Mộc. Quy mô 6 làn xe cao tốc, đường song hành 2 bên tại các vị trí có dân cư sinh sống và phát triển đô thị (chưa đầu tư vỉa hè). Đường cao tốc đoạn qua rừng Bình Châu - Phước Bửu đầu tư quy mô 6 làn xe cao tốc, chiều rộng cầu 32m.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 416,45ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 46.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 – 2029.

* Dịp này, UBND TPHCM cũng trình tờ trình chủ trương đầu tư dự án Xây mới khối nhà A3, A4 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Dự án được triển khai tại 313 đường Âu Dương Lân (phường Chánh Hưng), Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Công trình A3 sẽ là Trung tâm phục hồi chức năng đa khoa chuyên sâu, giải phẫu bệnh lý khép kín và tiện lợi, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí, là cơ sở trung tâm để triển khai các nghiên cứu lâm sàng, đào tạo đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao.

Công trình A4 sẽ là Trung tâm đột quỵ và ứng dụng tế bào gốc, nhằm phát triển các chuyên khoa sâu với trang bị các thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao trình độ và khả năng chẩn đoán y khoa, mở ra cơ hội phục hồi chức năng, tái tạo mô tổn thương, nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH