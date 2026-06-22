Lâm Đồng tăng họp trực tuyến, hạn chế triệu tập cán bộ cơ sở lên tỉnh

Chiều 22-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hội họp, báo cáo trên địa bàn, tỉnh sẽ tăng cường các cuộc họp trực tuyến, hạn chế tối đa triệu tập cán bộ từ xã, phường, đặc khu về tỉnh họp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương không tổ chức họp đối với những nội dung chỉ nhằm phổ biến văn bản, lấy ý kiến hoặc đôn đốc tiến độ mà có thể thực hiện bằng văn bản. Đồng thời, thực hiện nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp", tránh tổ chức nhiều cuộc họp ở nhiều cấp để triển khai cùng một nội dung.

Một cuộc họp được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường họp trực tuyến, họp kết hợp; hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ cơ sở lên tỉnh khi có thể tham gia trực tuyến.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có diện tích 24.233km2, dân số 3,8 triệu người, với 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 103 xã, 20 phường, 1 đặc khu. Do địa bàn rộng, việc di chuyển từ một số xã vùng sâu, vùng xa, biên giới về khu vực Đà Lạt (đặt trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng) mất nhiều thời gian. Trong đó, xã Quảng Trực cách Đà Lạt khoảng 250km; các xã Tuy Đức, Thuận Hạnh hơn 230km; xã Thuận An, Đắk Wil, Quảng Tín và Sơn Mỹ khoảng 220km.

Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên các buổi họp kết hợp để tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan cần xác định rõ mục tiêu, nội dung trọng tâm của từng cuộc họp, không mời tràn lan nhiều thành phần tham dự. Năm 2026, địa phương phấn đấu tối thiểu 70% hội nghị, cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến; số lượng hội nghị, cuộc họp giảm ít nhất 10% so với năm trước.

ĐOÀN KIÊN