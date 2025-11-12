1 tháng, xử phạt hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Xã hội

Trong các trường hợp vi phạm, người điều khiển xe máy chiếm đa số, với hơn 15.000 trường hợp. 

vi pham con 11-11.jpgĐội CSGT Số 1 lập biên bản người vi phạm nồng độ cồn

Sau 1 tháng thực hiện chuyên đề cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy (từ 11-10 đến 11-11), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 54.800 trường hợp vi phạm, với các lỗi như nồng độ cồn, đi ngược chiều, tốc độ…

Trong đó, hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 64 trường hợp vi phạm về ma túy.

Lực lượng CSGT đã tạm giữ 106 ô tô; 18.487 mô tô; 689 phương tiện khác; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3.256 trường hợp.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT cho biết, trong đợt cao điểm, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác lập lại kỷ cương, nề nếp chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

vi pham con 11-11 (2).jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy

CSGT tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

CSGT cũng phối hợp công an các địa phương vận động nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, cơ sở vui chơi, giải trí ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia... điều khiển phương tiện. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.

VĂN CHÂU

