Gia Lai: Thông xe tuyến đường Trường Sơn Đông sau sự cố sạt lở

Sáng 9-11, ông Huỳnh Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai), cho biết đoạn đường dẫn lên cầu Đăk Pờ Tó trên tuyến đường Trường Sơn Đông đã được khắc phục xong phần sạt lở, chính thức thông xe và nối lại giao thông toàn tuyến.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7-11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 20m đường dẫn vào cầu Đăk Pờ Tó bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt tuyến, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã huy động 5 xe tải, 2 xe múc, xe lu cùng nhân lực, phương tiện thi công xuyên đêm để đắp đất, đá, gia cố nền đường và xử lý mái ta luy. Nhờ khẩn trương triển khai, đến trưa 8-11, tuyến đã được khơi thông trở lại, đảm bảo phương tiện lưu thông bình thường.

Tuyến đường Trường Sơn Đông giữ vai trò huyết mạch, kết nối Quốc lộ 25, Tỉnh lộ 668 với Quốc lộ 19. Việc khắc phục nhanh sự cố sạt lở đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

HỮU PHÚC