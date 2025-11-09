Gia Lai: Đường độc đạo bị cuốn trôi, hơn 1.100 người dân bị chia cắt

Ngày 9-11, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Sró (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang huy động máy móc, phương tiện để đắp đất làm đường tạm qua suối, khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng, bước đầu đảm bảo đi lại cho người dân làng Hrách.

Đường dẫn vào làng bị thổi bay

Trước đó hai ngày, mưa lớn gây lũ ống đã cuốn trôi hai đoạn đường dẫn vào làng Hrách, tổng chiều dài khoảng 150m, đồng thời làm sập mố cầu treo, khiến tuyến giao thông độc đạo vào làng bị chia cắt hoàn toàn.

Làng Hrách hiện có 234 hộ dân với 1.172 nhân khẩu, và tuyến đường bị sạt lở là đường duy nhất kết nối với trung tâm xã và các khu vực lân cận. Do giao thông ách tắc, người dân phải bắc thang, đu dây qua cầu treo hư hỏng hoặc lội suối để đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Đoạn đường bị thổi bay

Đáng lo ngại, thời điểm này nông sản như mì, bắp, mía đã vào vụ thu hoạch, nhưng do đường bị cuốn trôi, người dân chưa thể vận chuyển ra khỏi làng. Việc đắp đường tạm chỉ là giải pháp tình thế, trong khi mùa mưa còn kéo dài khoảng một tháng, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra là rất lớn.

Mố cầu bị hư hỏng

Theo UBND xã Sró, để đầu tư sửa chữa kiên cố tuyến đường và cầu treo bị hư hỏng, cần khoảng 6 tỷ đồng, vượt quá khả năng ngân sách địa phương. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, nông sản có nguy cơ hư hỏng, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người dân làng Hrách – vốn chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp.

