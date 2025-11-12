Chưa thể khắc phục sạt lở gây chia cắt trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn khối đất, đá trên vách núi bị sạt lở tràn xuống chắn ngang mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường tỉnh ĐT.547 (còn gọi là đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 12-11, ông Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa thể xử lý, khắc phục hiện trường sạt lở đất, đá taluy dương gây chia cắt, ách tắc giao thông tại vị trí Km84+700 tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Xuân.

Hiện nay, thời tiết không đảm bảo, đồi núi bên tuyến đường khu vực trên đã ngấm no nước, phạm vi sụt trượt đất, đá quá lớn, phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông rất cao. Ngoài ra, tại khu vực này cũng liên quan đến một số diện tích đất rừng...

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh dự kiến mời Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đánh giá hiện trạng, họp bàn để thống nhất, đưa ra các giải pháp, phương án trước khi xử lý, khắc phục triệt để.

Đất, đá trên núi tràn xuống vùi lấp, chia cắt tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, từ ngày 28-10 tới ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương do đất, đá ngấm nước, địa chất yếu.

Đặc biệt, trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh đoạn qua địa bàn xã Cẩm Trung và xã Kỳ Xuân liên tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá taluy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây ách tắc lưu thông nhiều vị trí, trong đó tại vị trí Km84+700 bị cả ngàn khối đất, đá chắn toàn bộ mặt đường.

Các khu vực lân cận, như Km85+750, Km85+800, cũng đã có hiện tượng sạt lở rất nguy hiểm.

Hiện trường sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Đất, đá trên núi cao vẫn đang tiềm ẩn sạt lở tràn xuống tuyến đường ven biển

DƯƠNG QUANG