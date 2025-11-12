Xã hội

Giao thông

Chưa thể khắc phục sạt lở gây chia cắt trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

SGGPO

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn khối đất, đá trên vách núi bị sạt lở tràn xuống chắn ngang mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường tỉnh ĐT.547 (còn gọi là đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Hiện trường sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 12-11, ông Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa thể xử lý, khắc phục hiện trường sạt lở đất, đá taluy dương gây chia cắt, ách tắc giao thông tại vị trí Km84+700 tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Xuân.

Hiện nay, thời tiết không đảm bảo, đồi núi bên tuyến đường khu vực trên đã ngấm no nước, phạm vi sụt trượt đất, đá quá lớn, phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông rất cao. Ngoài ra, tại khu vực này cũng liên quan đến một số diện tích đất rừng...

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh dự kiến mời Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đánh giá hiện trạng, họp bàn để thống nhất, đưa ra các giải pháp, phương án trước khi xử lý, khắc phục triệt để.

z7214648545043_75478f2630ea598e2523c336e9334d01.jpg
Đất, đá trên núi tràn xuống vùi lấp, chia cắt tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh
z7214648751649_946027f635033364dfa6bdacd09c5b40.jpg

Trước đó, từ ngày 28-10 tới ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương do đất, đá ngấm nước, địa chất yếu.

Đặc biệt, trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh đoạn qua địa bàn xã Cẩm Trung và xã Kỳ Xuân liên tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá taluy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây ách tắc lưu thông nhiều vị trí, trong đó tại vị trí Km84+700 bị cả ngàn khối đất, đá chắn toàn bộ mặt đường.

Các khu vực lân cận, như Km85+750, Km85+800, cũng đã có hiện tượng sạt lở rất nguy hiểm.

z7214648864213_10770557f680f98f72847c960e9f563b.jpg
Hiện trường sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh
z7214648658633_bb170848781c5316fa2849cc2dafa69e.jpg
Đất, đá trên núi cao vẫn đang tiềm ẩn sạt lở tràn xuống tuyến đường ven biển
z7214648969350_815b52808ea75581a6e0a04f2f841a01.jpg
z7214649197921_c9d00772eac5d50d7cae46e7377854cb.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Mưa lũ miền Trung Hà Tĩnh sạt lở núi ách tắc giao thông đường ven biển

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn