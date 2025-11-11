Nối lại giao thông 5 thôn bị cô lập ở Quảng Ngãi

Ngày 11-11, Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết, tuyến đường tạm dẫn vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở núi đã cơ bản hoàn thành, thông đường, người dân có thể đi lại.

Đường Quân Dân đã thông, nối lại giao thông vào 5 thôn bị chia cắt

Tuyến đường dài khoảng 500m, trong đó hơn 450m được đổ bê tông, mặt đường rộng 1,5m; cầu sắt dài 14m, rộng 1,8m. Công trình được khởi công từ ngày 2-11, gián đoạn 2 ngày do ảnh hưởng của bão số 13. Tham gia làm đường có 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, cùng lực lượng dân quân tự vệ xã và người dân địa phương; cao điểm có đến 300 người cùng góp sức.

Hiện Sư đoàn 10 đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phụ như mương thoát nước, kè rọ đá gia cố hai mố cầu để bàn giao cho địa phương quản lý.

Ngoài tuyến đường này, lực lượng của Sư đoàn 10 còn hỗ trợ khơi thông các điểm sạt lở tại khu dân cư, khu sản xuất, tuyến đường ở xã mà máy móc không thể tiếp cận.

Ông A Phương (áo trắng), Bí thư Đảng ủy xã cùng người dân di chuyển trên đường Quân Dân

Sáng cùng ngày, ông A Phương – Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh – cùng người dân đã trực tiếp kiểm tra và chạy xe máy trên tuyến đường vừa thông xe vào 5 thôn bị chia cắt.

Ông A Phương cho biết, sau khi sạt lở núi gây cô lập 5 thôn, người dân đi lại rất khó khăn, ngày nắng phải đi bộ băng qua khe suối, ngày mưa gần như bị cô lập. Đường tạm hoàn thành giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản, đưa đón học sinh thuận tiện hơn trong khi chờ phê duyệt đường kiên cố. Xã Ngọc Linh đặt tên tuyến đường tạm này là Đường Quân Dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của quân và dân trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương (bên trái) kiểm tra con đường

Như đã phản ánh, sáng 28-10, khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng sau tiếng nổ lớn, làm đứt tuyến giao thông chính, gây cô lập hoàn toàn 5 thôn trong xã.

HỮU PHÚC