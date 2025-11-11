Chuẩn bị khởi công, khánh thành hàng loạt dự án giao thông dịp 19-12

Ngày 11-11, Bộ Xây dựng cho biết, trong dịp 19-12, Bộ Xây dựng sẽ khởi công 4 dự án và khánh thành, đưa vào khai thác 12 dự án giao thông lớn.

Ảnh minh họa

Cụ thể, 4 dự án dự kiến khởi công, gồm: mở rộng đoạn đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hoàn thiện hầm Thần Vũ, mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Với 12 dự án dự kiến khánh thành gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông có các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau; dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; mở rộng một số cầu, hầm trên QL1; cải tạo luồng Quy Nhơn; nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải.

Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án trên cả nước vào dịp 19-12. Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được đăng ký 36 dự án khởi công, 24 dự án khánh thành trong dịp này.

BÍCH QUYÊN