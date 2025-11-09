Xã hội

An Giang: Hơn 10km Quốc lộ 61 hư hỏng nặng

Hơn 10km Quốc lộ 61, đoạn Bến Nhứt - cầu Rạch Tìa, xã Gò Quao (tỉnh An Giang) thời gian qua hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên tại đoạn đường trên, mặt đường nhiều chỗ bong tróc, loang lổ, có hố sâu khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn, đặc biệt với xe máy hoặc ôtô nhỏ.

Mùa mưa, nước đọng trong các hố sâu khiến tình trạng đường hư hỏng càng nghiêm trọng. Còn mùa nắng thì bụi bặm, ảnh hưởng tới người dân sinh sống hai bên đường và các phương tiện qua lại.

Trên đoạn đường này cũng có chỗ đã được cơ quan chức năng đổ đá dặm vá, làm bằng mặt đường. Tuy nhiên, đây chỉ là cách tạm thời vì mưa nhiều thì đường rất dễ nứt, lún trở lại.

Được biết, tuyến đường huyết mạch này nối TP Cần Thơ qua Rạch Giá (An Giang), được đưa vào khai thác từ năm 2016, ban đầu láng nhựa, nhưng chỉ vài năm sau đã bắt đầu bong tróc. Do lưu lượng phương tiện tăng cao, mặt đường nhanh chóng hư hỏng.

Gần đây, nhiều vị trí bị lún võng, trồi nhựa, làm cho việc lưu thông trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương và tài xế đường dài.

>> Hình ảnh mặt đường hư hỏng tại hơn 10km Quốc lộ 61, đoạn Bến Nhứt - cầu Rạch Tìa, xã Gò Quao:

DSC_1046.jpg
DSC_1050.jpg
DSC_1074.jpg
DSC_1060.jpg
DSC_1099.jpg
DSC_1107.jpg
DSC_1121.jpg
NAM KHÔI

