Xuất hiện “hố tử thần' trên đường ĐT743A

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) cho biết, đến chiều 8-11, đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục “hố tử thần” trên đường ĐT743A.

Trước đó, một “hố tử thần” sâu hơn 2m xuất hiện trên đường ĐT743A đoạn qua phường Tân Đông Hiệp.

sut lun 2.jpg
“Hố tử thần” xuất hiện trên đường ĐT 743A

Miệng hố dài khoảng 1m, sâu hơn 2m, lớp nhựa đường bị rơi xuống hố. Bên cạnh hố tử thần là cống thoát nước. Hố tử thần xuất hiện ngay phía trước đèn tín hiệu giao thông, khiến nhiều xe lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Mặt đường tại khu vực xuất hiện “hố tử thần” mới được sửa chữa, trải nhựa. Người dân và lực lượng chức năng đã đặt cành cây và vật cảnh báo phía trước “hố tử thần”.

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” ban đầu xác định do đoạn đường này trước đây được đơn vị thi công đào lên để đặt cống thoát nước, những ngày qua, do mưa nhiều, nền đất bị sụt lún nên xảy ra vụ việc.

VĂN CHÂU

