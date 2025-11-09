Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Thông xe 1 làn, tạm cấm xe khách và xe tải trên 6 trục

Sáng 9-11, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Tổ chức thông xe một làn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ sáng 10-11

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, hiện nay, thời tiết tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hoà Liên qua địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù không còn mưa lớn kéo dài nhưng vẫn xuất hiện mưa rải rác dẫn đến đất đá trên mái taluy đã no nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở.

Đối với những điểm đã xảy ra sạt lở, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, máy móc thu dọn cả ngày lẫn đêm, đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Đến ngày 31-10, dự án được thông xe một làn.

Từ ngày 10-11, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Cụ thể, tại các vị trí sạt lở, hư hỏng mặt đường đoạn Km 50+700 - Km 50+800, Km 41+450 - Km 41+550 và Km 42+700 - Km 42+800 tổ chức thông xe một làn; bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 trên tuyến.

Đơn vị sẽ theo dõi trong khoảng 10 ngày (từ ngày 10 đến 20-11), sau đó đánh giá, nếu đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến hai làn xe.

Ngoài ra, cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông từ 6 giờ sáng 10-11 đến 6 giờ sáng 20-11. Các loại phương tiện còn lại được lưu thông trên tuyến từ 5 giờ - 17 giờ hàng ngày. Sau 10 ngày sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Bên cạnh đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại những nút giao và các tuyến đường kết nối từ QL1A lên dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên để người dân được biết.

PHẠM NGA