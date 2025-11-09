Xử lý xe đầu kéo chạy ẩu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày 9-11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Chỉ trong buổi sáng, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm.

Tài xế xe đầu kéo ký biên bản vi phạm

Ông Trần Ngọc Anh, tài xế xe đầu kéo BS 51C-707… bị phát hiện lỗi điều khiển xe không đúng làn đường. Ông cho biết mình chạy xe đầu kéo hơn 10 năm nên luôn ý thức phải hết sức cẩn thận vì loại xe này dài, tầm nhìn dễ bị khuất.

Tuy nhiên, sáng 9-11, khi vướng xe phía trước, ông đánh lái lách vọt lên thì bị CSGT phát hiện xử lý.

Trong khi đó, ông Văn Ngọc Hưng, tài xế xe đầu kéo BS 61H- 106… bị tổ công tác Công an phường Tân Đông Hiệp lập biên bản xử lý hành vi đỗ xe trên lề đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Tổ công tác Công an phường Tân Đông Hiệp lập biên bản xe vi phạm

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, Mỹ Phước – Tân Vạn là tuyến đường huyết mạch nên lượng xe lưu thông rất lớn, trong đó có xe đầu kéo.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này, đơn vị tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

CSGT sẽ trích xuất camera buồng lái và camera giám sát hành trình để xác định lỗi của tài xế

Trong quá trình tuần tra, ngoài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định lỗi của tài xế để xử lý, lực lượng cũng chú trọng tuyên truyền đến các tài xế nhằm nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế vi phạm.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo phường Tân Đông Hiệp và đại diện đội CSGT Rạch Chiếc đã đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông. Trước đó, sáng 8-11, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy. Hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ, một nạn nhân khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó cũng đã tử vong.

VĂN CHÂU