Đồng Nai: Đường vào Xóm Gốc chi chít “ổ voi”

Nhiều tháng nay, đường vào ấp Xóm Gốc, xã Long Thành (trước đây là xã Long An, huyện Long Thành), tỉnh Đồng Nai xuống cấp ngày càng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngay từ đầu đường nối với Quốc lộ 51 (đoạn gần Ngã 3 Nhơn Trạch), đường xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi". Càng vào bên trong, đường càng xấu, "ổ voi" chi chít, đọng nước khi trời mưa.

Có những đoạn dài cả trăm mét, mặt đường hư hỏng hoàn toàn, người dân phải men theo mép đường để đi.

Đầu đường nối với Quốc lộ 51 đã xuất hiện "ổ voi"

Vào khoảng 100m đường càng hư hại nhiều hơn

Ô tô chở hàng qua vũng nước

Chị N.T.K., người dân sống tại khu vực này cho biết, đường có nhiều xe tải qua lại nên hư hỏng đã lâu khiến mưa thì đọng nước, nắng thì bụi mù mịt khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều.

Gần đây, đường lún nghiêm trọng, có đoạn "ổ voi" dày đặc khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào ban đêm.

Đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân men theo mép đường để đi

Theo quan sát của phóng viên trong sáng 12-11, tuyến đường có nhiều nhà dân xung quanh sinh sống nên đông người qua lại.

Đường nhỏ, lại hư hỏng nặng nhưng có rất nhiều xe tải, thậm chí cả container lưu thông nên tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều người chạy xe máy lo lắng khi đi qua

Nhiều xe tải hạng nặng lưu thông khiến đường càng hư hỏng

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho các em học sinh

PHÚ NGÂN