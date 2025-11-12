Đẩy nhanh tiến độ, thông xe tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ngày 19-12

Ngày 12-11, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng kiểm tra tại khu vực hạng mục hầm số 3

Dự án thành phần đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi hơn 60km, tỉnh Gia Lai 27,7km. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.469 tỷ đồng.

Đến nay, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính cơ bản hoàn thành, song vẫn còn khoảng 4,28ha thuộc các xã Đình Cương, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường và phường Đức Phổ chưa được bàn giao.

Các nhà thầu hiện đã hoàn thành khoảng 88,5% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đường và cầu cơ bản hoàn thiện; hầm số 1 và số 2 hoàn thành toàn bộ xây dựng; hầm số 3 đạt 100% khối lượng đào, gia cố, đang thực hiện 84% bê tông vỏ hầm và 50% mặt đường...

Các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn tất các phần việc còn lại trong tháng 11-2025, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 12-2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng kiểm tra dự án thành phần đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm thuộc mạng lưới 3.000km đường cao tốc mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thành, khánh thành vào dịp 19-12.

Qua kiểm tra, các vướng mắc lớn của dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ, hiện chỉ còn hai điểm nhỏ đang tiếp tục xử lý.

Thứ trưởng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không cản trở thi công, đồng thời rà soát, đánh giá lại các trường hợp bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm quyền lợi cho người dân và tiến độ dự án.

Theo Thứ trưởng, Bộ Xây dựng đã liên tục ban hành công điện, văn bản chỉ đạo, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại công trường. Các nhà thầu được yêu cầu thi công 3 ca, 4 kíp, vừa đảm bảo tiến độ vừa giữ vững chất lượng công trình. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ kiểm tra, đánh giá kỹ từng hạng mục trước khi công trình được đưa vào khai thác.

Một tuyến đường hầm trên đường cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải thích, tiếp dân, xem xét kỹ việc bồi thường nếu phù hợp quy định, đồng thời vận động người dân không cản trở thi công công trình trọng điểm quốc gia, để dự án hoàn thành và thông xe đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

NGUYỄN TRANG