Lâm Đồng: Ô tô bẹp dúm sau va chạm với xe container

Chiều 19-11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) làm 5 người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 19-11, xe container (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ xã Tà Đùng về xã Bảo Lâm 5, khi đến gần trụ sở UBND xã Bảo Lâm 5 thì xảy ra va chạm với xe con loại 5 chỗ ngồi (chưa rõ người điều khiển).

Xe ô tô con bị biến dạng sau vụ tai nạn

Sau va chạm, xe container chở hàng lật nghiêng đè trúng ô tô con khiến xe này biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 5 người trên cả hai xe bị thương được cơ quan chức năng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm (Lâm Đồng) cấp cứu.

Vụ tai nạn làm 5 người trên cả hai xe bị thương trên quốc lộ 28

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 5 đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN