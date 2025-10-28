Lâm Đồng: Quốc lộ 1A đoạn bị ngập đã thông xe trở lại

Sau nhiều giờ bị ngập sâu, đoạn tuyến Quốc lộ 1A (qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) đã thông xe trở lại.

Chiều 28-10, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đến trưa cùng ngày, nước lũ trên sông Lũy đã rút bớt, đoạn Quốc lộ 1A đã không còn bị ngập, các phương tiện đã lưu thông bình thường ở cả hai hướng.

Nước lũ rút, đoạn Quốc lộ 1A bị ngập đã thông xe trở lại

Trước đó, rạng sáng 28-10, mưa lớn kéo dài, nước lũ trên sông Lũy dâng cao tràn lên Quốc lộ 1A (đoạn qua cầu Ông Vạt, xã Lương Sơn). Vị trí nước ngập kéo dài khoảng 100m, có đoạn sâu gần 1m, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt ở cả hai hướng.

Quốc lộ 1A qua xã Lương Sơn đã thông thoáng

Ngay khi sự cố xảy ra, UBND xã Lương Sơn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã bố trí cán bộ phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực bị ngập. Sau đó, các phương tiện đang di chuyển gần khu vực ngập được hướng dẫn chuyển qua tuyến đường ven biển Hòa Thắng và di chuyển lên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để tránh ngập lụt.

Theo UBND xã Lương Sơn, tình hình mưa lũ trong tối 28-10 dự báo có thể sẽ còn diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng xã cùng các đơn vị liên quan tổ chức túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý những sự cố có thể xảy ra.

Tin liên quan Lâm Đồng: Quốc lộ 1A qua xã Lương Sơn ngập sâu, giao thông ách tắc

TIẾN THẮNG