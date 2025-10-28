Xã hội

Lâm Đồng: Quốc lộ 1A qua xã Lương Sơn ngập sâu, giao thông ách tắc

Sáng 28-10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu đoạn Quốc lộ 1A qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng), khiến giao thông bị ách tắc

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) chìm sâu trong nước
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) chìm sâu trong nước

Theo ông Võ Tiến Chung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, từ đêm 27 đến sáng 28-10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước từ sông Lũy dâng cao và đổ về nhanh khiến nhiều khu dân cư và diện tích hoa màu bị ngập nặng. Đặc biệt, đoạn Quốc lộ 1A qua cầu ông Vạt bị nước tràn qua, phủ kín mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Nhà của hàng chục hộ dân bị ngập sâu trong nước

Tính đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nước vẫn ngập sâu, có nơi tới 1m, hàng dài xe cộ ùn ứ hai đầu điểm ngập.

Lực lượng chức năng đã được huy động để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng đường ven biển Hòa Thắng nhằm đảm bảo an toàn.

Nước lũ hiện chưa rút, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại

Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai phương án khắc phục hậu quả mưa lũ.

TIẾN THẮNG

