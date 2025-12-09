Lâm Đồng: Sắp xếp 16 đơn vị giáo dục

Sáng 9-12, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ tiến hành sắp xếp đối với 16 đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau khi rà soát, Sở GD-ĐT thực hiện sắp xếp đối với 16 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh.

Ngoài ra, đợt này tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên trạng 1 Trung tâm GDTX và 5 Trung tâm GDNN-GDTX (gồm: Trung tâm GDTX Đà Lạt, Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Lộc, Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh, Trung tâm GDNN-GDTX Đạ Huoai, Trung tâm GDNN-GDTX Đức Trọng, Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Hà) mới tiến hành sáp nhập (từ 12 đơn vị) trong tháng 6-2025, phạm vi phụ trách địa bàn liên xã rất rộng, cách xa nhau.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng thông tin tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Riêng Trung tâm GDNN-GDTX Phú Quý hiện tại nằm độc lập tại đặc khu Phú Quý, cách xa đất liền nên chưa có đơn vị sự nghiệp công lập nào có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thực hiện sáp nhập.

Các đơn vị thuộc diện sắp xếp: Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Bình (xã Bắc Bình); Trung tâm GDNN-GDTX Hàm Thuận Bắc (xã Hàm Thuận); Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Phong (xã Phan Rí Cửa); Trung tâm GDNN-GDTX La Gi (phường La Gi); Trung tâm GDNN-GDTX Hàm Tân (xã Hàm Tân); Trung tâm GDNN-GDTX Hàm Thuận Nam (xã Hàm Thuận Nam); Trung tâm GDNN-GDTX Đức Linh (xã Đức Linh); Trung tâm GDNN-GDTX Tánh Linh (xã Tánh Linh); Trung tâm GDNN-GDTX Cư Jút (xã Cư Jút); Trung tâm GDNN-GDTX Đắk Mil (xã Thuận An); Trung tâm GDNN-GDTX Krông Nô (xã Krông Nô); Trung tâm GDNN-GDTX Đắk Glong (xã Quảng Khê); Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh (phường Đông Gia Nghĩa); Trung tâm GDNN-GDTX Đắk R'Lấp (xã Kiến Đức); Trung tâm GDNN-GDTX Đắk Song (xã Đức An); Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Đức (xã Tuy Đức).

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi sáp nhập, tiếp tục bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của các trung tâm trên cơ sở phù hợp nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị, trình độ đào tạo, năng lực cá nhân để làm việc tại các trung tâm. Sau khi sáp nhập, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản do sắp xếp đơn vị sự nghiệp được hưởng chế độ theo quy định.

ĐOÀN KIÊN